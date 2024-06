/FOTOGALERIE a VIDEO/ Velký sportovní svátek, zážitek prožily v závěru minulého týdne žáci Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně. Mezi žáky vybraných sportovních tříd dorazily legendy českého sportu, které coby žáci navštěvovaly také tuto základní školu.

„Pozvání přijali hokejista Petr Čajánek, lyžařka Klára Křížová, sportovní gymnastka Jana Komrsková a současný plavecký mistr světa juniorů Miroslav Knedla, který má splněn limit na letošní LOH v Paříži,“ pochlubila se učitelka dějepisu a tělesné výchovy, moderátorka a spoluorganizátorka akce Markéta Zvonková.

Žáci 7. třídy si na úvod besedy nachystali prezentaci, kde shrnuli sportovní kariéru a úspěchy každého z hostů. Následovala diskuze na téma sportovní příprava, kde se žáci ptali na vše, co je zajímalo. „Dozvěděli se tak spoustu cenných informací a historek ze světa sportu. Na závěr besedy měli žáci možnost si s hosty udělat společnou fotografii,“ doplnila Zvonková.

Za jednu z překvapivých otázek označila tu na Kláru Křížovou. „Jestli má svou oblíbenou sjezdovku – Svatý Vavřinec, to by mě osobně nenapadlo. Žáci se také ptali na emoce spojené s úspěchy, či na to, jaké to bylo pro Petra Čajánka v NHL. A prý to zrovna jednoduché vůbec nebylo,“ poznamenala moderátorka besedy. „Rozebíraly se také chyby či vztah sportovců ke škole a jejich studijní úspěchy.“

Už před rokem se přitom Zvonkové podařilo na 1. ZŠ ve Zlíně zprostředkovat zajímavé setkání s legendou vytrvalostních sportů Petrem Vabrouškem. Chystá tedy do budoucna něco dalšího? „Nechám si to projít hlavou, ale v příštích měsících mě určitě něco napadne,“ směje se Markéta Zvonková.