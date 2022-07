21letý gólman, jenž uplynulou sezonu pravidelně nastupoval za „B“ Luhačovic, v závěru pátečního přípravného střetnutí nejprve dokázal lapit špatně zahraný pokutový kop Bojkovic. „Už je to dlouho, kdy jsem penaltu naposledy zneškodnil. Potřeboval jsem se chytit a to se povedlo!“ radoval se Piják, který za stavu 5:3 udržel dvoubrankový náskok domácího mančaftu.

Pokus hostujícího exekutora nebyl umístěný, Michalu Pijákovi se i díky tomu vyplatil skok po své levici.

Sled událostí pak nabral rychlý spád. „Jakmile jsem to vyrazil, tak jsme se okamžitě dostali nahoru a snad do půl minuty byl faul na našeho hráče,“ přiblížil chvíle, které vedly k penaltovému zákroku na druhé straně hřiště.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Penaltu domácích nešel zahrávat žádný rozený kanonýr ani zkušený hráč. Řada padla přímo na mladého brankáře Luhačovic. „V zápasech „B-týmu“ si vždy říkám, že jakmile budeme zahrávat penaltu, tak ji půjdu kopnout,“ uznal Piják, že se nejednalo o nějakou nečekanou improvizaci.

Kulaté mičudě se na penaltový puntík moc nechtělo. Nakonec se ji ale podařilo uklidnit a ideálně položit. Pozitivní efekt to nepřineslo – gólman luhačovického mančaftu se střelecky neprosadil. „Nemyslím si, že bych ji kopl nějak špatně, mělo to docela i razanci. Byl tam celkem rychle, chytl to dobře. Řekl bych, že ta jejich byla kopnutá hůře, zahrál jsem ji lépe,“ culí se Piják.

Dva pokutové kopy v krátkém sledu nepřinesly štěstí ani jednomu mančaftu. Spokojeni tak alespoň mohli být oba brankáři. „Když jsme se po utkání bavili, tak říkal, že penaltu nelapil taky dlouho, snad dva roky.“

Zatímco před pátečním večerním střetnutím měl Michal Piják ještě útočné choutky, teď si na ně nějakou chvíli patrně nechá zajít chuť. A bude se věnovat tomu, v čem více vyniká. „Zaplaťpánbuh, že jsem ji nedal. Teď už se tím alespoň nemusím nervovat a chodit tam. Vytrestalo mě to, v soutěži tam nepůjdu,“ nepochybuje Piják.

Rozjezd přípravy Luhačovic si nenechal ujít ani jejich někdejší kouč a současný hlavní trenér prvoligového Zlína Jan Jelínek, který před mladým gólmanem pobýval na levém obránci i pozici levého stopera. „Na Jeldu jsem zvyklý z „B“, několik zápasů jsme takto už odehráli. Nesmím si nic dovolovat, naopak ho poslouchat,“ vypráví 21letý brankář s úsměvem. „Musím ale uznat, že hrát s ním je velká škola, je skvělý. Stejně jako Zdeňa Červenka.“

Luhačovice pod novým hlavním trenérem Jiřím Dobešem, který zápasovou premiéru odložil kvůli svatbě, uplynulé úterý zahájily přípravu na novou sezonu krajského přeboru. První náročnější dávky polykaly už o den později.

Podívejte se: Druhým rokem proběhl Memoriál Václava Křepelky, slavily Lužkovice

Pátý tým loňského ročníku krajského přeboru momentálně má na zkoušce dva hráče. V klubu znovu bude působit Lukáš Garaja, který má zkušenosti se zlínskou mládeží.

Do Malenovic se naopak vrátil Jaroslav Plachý, jeho jmenovec Kryšpín je na testech v Napajedle. Čtrnáctidenní zkouška v Uherském Brodě nevyšla Michalu Švecovi, jenž by tak i nadále měl setrvat v Luhačovicích. „S Michalem jsme kamarádi, první dva tréninky bez něj nebyly ono. Bude to stavební kámen týmu, budeme s ním klidnější,“ vítá návrat Švece mladý gólman Luhačovic Michal Piják.