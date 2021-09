„Z kluků mám odehraných nejvíce zápasů,“ hlásí hrdě.

V sestavě Tlumačova chyběl jenom před dvěma týdny na hřišti Slavkova. Do zápasu jej nepustil výron kotníku, který si přivodil po srážce s vlastním stoperem v domácím duelu s Vlčnovem (1:1).

Jinak od šestnácti let, kdy začal chytat za muže, nevynechal jediné střetnutí! „Fotbal mě baví. Nemám proč se omlouvat,“ říká s úsměvem.

Dříve patřil mezi impulzivní gólmany, s věkem se ale zklidnil. „Mám zodpovědnost za celý tým,“ ví dobře.

V sobotním svátečním zápase proti Zdounkám moc práce neměl. Nulu dostal jako dárek od soupeře, který jenom jednou orazítkoval tyč. „Kluci přede mnou výborně bránili. Měl jsem tam jenom pár centrů, jinak nic,“ uvedl.

Tlumačov byl nebezpečnější, ale ani z jeho strany to žádný festival zahozených šancí nebyl. Domácí jednou udeřili po střele z dálky, pak si pomohli standardní situací. Branky Hrtúse a Zapletala poměrně vyrovnaný souboj rozhodly. „Zasloužená výhra. Podali jsme dobrý výkon. Kluci makali na sto procent, takže paráda,“ radoval se.

V Tlumačově se bral zápas vážně. Utkání 9. kola se totiž odehrálo v rámci oslav výročí devadesáti let od založení klubu. Domácí se chtěli před slušnou návštěvou vytáhnout, lidem udělat radost. „Každý zápas bereme prestižně, každý chceme vyhrát,“ tvrdí Škrabal.

Maso na rožeň se ale nedává každý týden, i tombola se losuje jenom výjimečně. Hráči Tlumačova si triumf užili, nejen při zápase starých pánů se sousedním Baťovem, ale i později jej náležitě zapili. „Slavit jsme začali už v kabině a pokračovat v tom budeme až do noci,“ smál se třicetiletý gólman.

V obci s 2500 obyvateli víkendu vládla pohoda. Ne všechny předcházející zápasy ale Tlumačovu vyšly. Nebýt zbytečných ztrát, mohl být tým vedený trenérem Petrem Skypalou v tabulce ještě výš. „Měli jsme hodně zraněných. Naštěstí jsme se vrátili skoro v plné sestavě, což je na hřišti i vidět,“ míní Škrabal.

Zatímco starší hráči jsou spokojení v I. B třídě, ti mladší by se rádi podívali i výš. „Někteří kluci chtějí postupovat, ale myslím, že toto je pro nás ideální soutěž,“ pravil.

Tlumačov sází hlavně na vlastní odchovance. Do Tlumačova dojíždějí jenom Kusenda se Zapletalem, zbytek jsou domácí borci. „Tak by to mělo být všude,“ myslí si Škrabal.

Sám je v klubu od šesti let. Prošel všemi kategoriemi, přes žáky a dorost se dostal až do mužů, kde se stal tahounem. Nikam jinam ho to neláká, doma je spokojený. „Máme tady parádní zázemí, super partu. Nemám proč odcházet,“ dodává.