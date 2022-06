V Tečovicích a naposledy Holešově „B“ se s aktuálně třináctým mančaftem I. B. třídy skupiny B už neradoval. „S Lužkovicemi to bylo super, hráli jsme přímo na hřišti Slavkova pod Hostýnem, odkud je krásný výhled na Hostýn. Další dva duely jsme bohužel prohráli. Chtěl jsem klukům pomoci, nějak to oživit. Tyto premiérové zkušenosti ale beru velmi pozitivně,“ těší Kašíka.

Absolvovat fotbalové soutěžní zápasy přišly přímo z iniciativy zlínského odchovance. „Ptal jsem se kamarádů, zda by nešlo si takto někde zaběhat. Sice nejsem fotbalový expert, ale kopyto snad taky ne,“ usmívá se 30letý gólman, jehož nabídka se ujala právě ve Slavkově pod Hostýnem.

„Kamarád, se kterým jsem od malička hrával hokej, říkal, že jich je málo, že se jim nedaří. Nakonec jsem se tam byl ukázat,“ přibližuje Libor Kašík, jenž si se Slavkovem pod Hostýnem i zatrénoval.

V hokeji neodmyslitelně patří mezi tři tyče. Na fotbalovém trávníku byste ho našli na pravém obránci. „Na tomto postu nemusím tvořit, kazit útočníkům jejich šance je jednodušší,“ culí se zkušený hokejový gólman, který jedním dechem dodává. „Stále se učím, jak se pohybovat, jaký mít rozestup mezi hráči, abych to soupeři neulehčil,“ vnímá nové aspekty fotbalové hry.

Úplné začátky přitom nebyly zcela snadné. „Dříve jsem takto nikdy nenastupoval, některé věci se tak stále teprve učím. Samozřejmě vím, co je to ofsajd, ten poznám. Například při vhazování autu jsem si ale povyskočil. Rozhodčí mě na to hned upozornil, byl jsem však pouze napomenutý. Sám se tomu smál, věděl, že hraji hokej,“ vypráví pobavený Kašík.

Přítomnost mistra extraligy ze sezony 2013/2014 vzbuzuje pozornost i u soupeřů. Včetně nedávného protivníka z Holešova „B“. „Někdy v 10. minutě jsme si řekli, že je to vážně on,“ rozesmál se kouč mužstva z Kroměřížska Miroslav Gerát.

„Musím však říct, že na nás udělal skvělý dojem, na krajské úrovni by se dokázal uchytit,“ nepochybuje Gerát.

Trenér holešovského mančaftu vyzdvihoval fyzickou připravenost zlínského hokejového gólmana. Za devízu ji považuje i samotný Libor Kašík. „Kluci z Holešova se smáli, že na hokejistu běhám dobře,“ prohodil Kašík s úsměvem na rtu. „Příprava na novou sezonu je náročná, máme dost naběháno. Mám to však rád, není to tak pro mě nic hrozného,“ zdůrazňuje někdejší brankář Komety Brno.

Libor Kašík zároveň přiznává, že si v průběhu fotbalových zápasů dává pozor na zranění. „Hokej je pro mě důležitý. Když vidím některé srážky v útoku, tak mě kolikrát polije pot. Zatím ale vše proběhlo naprosto v pořádku, ani z jedné strany tam nebyla agrese či dokonce zákeřnost. Na souboje, ve kterých bych se mohl zranit, si navíc dávám velký pozor. Na rovinu říkám, že ho radši vypustím. Problém s tím ale nebyl, snažím se to vyřešit kopírováním soupeře. Nebo donutím jejich hráče, aby to posunul jinam.“

Sám si uvědomuje, že zranění může nastat při jakémkoliv pohybu nebo sportu. „Jezdím i na kole, chodím do posilky. Není to tak, že bych vymýšlel nějaké hlouposti. Jsem opatrný a zodpovědný,“ ujišťuje zlínské fanoušky.

Libor Kašík má na kontě tři fotbalové zápasy. Plánuje se do nich postavit i v dalších předsezónních přípravách? „Upřímně mě to baví, fotbal si rád zahraju, je to velké zpestření. Uvidíme, jak to dopadne,“ nechává pootevřená vrátka zkušený brankář, který navštěvuje i domácí zápasy zlínského Fastavu.