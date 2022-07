Na skvělém umístění se bezesporu podílel Jiří Tyl. Zkušený trenér se však po úspěšné sezoně rozhodl tuto funkci opustit. „Pro mě osobně to byl poslední zápas v dospělém fotbale. Ve svých 68 letech už s těmito kluky nemůžu běhat, je to mé rozhodnutí. Přijde nová krev,“ informoval Tyl v polovině června po vítězství nad Ludkovicemi. „Upřímně jsme to čekali. Jirku Tyla jsem několikrát ještě přemlouval, pokračovat však už nechtěl. Mluvil o tom delší dobu, od dospělého fotbalu si přál mít klid,“ přiblížil předseda březnického fotbalu Milan Heryán.

I. B. tř., sk. B: Mizérie Lužkovic trvá, Louky skórovaly. Kouč Březnice končí

Novou tváří na pozici hlavního trenéra se stal dosavadní asistent a bývalý kapitán mužstva Michal Dostál. „Kolega Dostál toho v poslední době vinou zdravotních problémů moc nenahrál. Jako našeho dlouhodobě působícího hráče jsme ho na jaře využívali jako asistenta trenéra. Když nastala situace jaká nastala, bylo to pro nás nejjednodušší řešení. Jsme rádi, že nabídnuté místo přijal,“ těší Heryána.

Mladý kouč mužstvo dobře zná, nabízí se tak návaznost na práci předchozího trenéra. „Mančaft ještě nese stopy bývalého trenéra Jiřího Tyla. Michal Dostál si to ale pochopitelně povede dle svého. Je to mladý kluk, ve fotbale se pohybuje od dětství, něco o něm ví. Na pozici hlavního trenéra to pro něj bude první štace, už ho máme ale vyzkoušeného,“ neobává se předseda klubu kroku do neznáma.

Zatímco Dostál bude první větší zkušenosti teprve získávat, jeho někdejší šéf na lavičce Tyl jich naopak má na rozdávání. „Jirka u nás bude trénovat žáky, do činnosti „A“ zasahovat nebude. Pokud ale bude potřeba, tak ho Michal určitě osloví. Jirka navíc naše zápasy bude určitě sledovat osobně.“

Březnice v příštím ročníku hodlá navázat na uplynulou sezonu. Obejít se však bude muset bez dvou tváří. „Mančaft je až na pár výjimek stejný. Po převzetí trenérské funkce nebude nastupovat Michal Dostál, s aktivní činností skončil náš další dlouholetý hráč Martin Kozmík, který se chce věnovat rodině,“ prozradil Heryán.

A jak předseda klubu vidí šance Březnice do následujícího ročníku? „Rádi bychom se znovu pohybovali v horní polovině tabulky. Uvidíme ale, jak to nakonec dopadne, spousta mužstev pozměnila své kádry. Do naší skupiny navíc přibyly „B“ Kroměříže a Slušovic, budou to nevyzpytatelné zápasy. Nikdy nevíte, kdo za ně bude hrát,“ uvažuje nahlas.

Nová sezona krajských soutěží se rozjede během prvního srpnového víkendu. Již tuto neděli pro většinu mužstev začíná Pohár Zlínského KFS. Březnice v něm vyzve loňského vítěze I. B třídy skupiny B Mladcovou. „Určitě je to pikantní souboj, trenér takto kvalitní mužstvo hned potkat nechtěl. Alespoň nikoho nemusíme shánět na přípravný zápas. Na úvod krajské soutěže pak navíc máme účastníka uplynulé I. A třídy z Fryštáku," poukazuje Milan Heryán na těžký začátek nadcházejícího ročníku.