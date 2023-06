Které fotbalové týmy už slaví postup? Kdo o něj a záchranu bojuje?

Ratiboři jste načepovali brumovskou desítku. Utkání asi bylo z Vašeho pohledu hodně jednoduché…

Po dlouhé době nás nastoupilo k zápasu více než dvanáct hráčů. Tohle bylo velmi poznat. Je třeba zmínit, že soupeř hrál už v pátek těžký zápas a bylo to na obrazu hry poznat. My jsme měli více sil a velmi dobrý pohyb. Soupeři jsme vlastně vůbec nepůjčili balon.

Vám se podařilo dát hattrick. Kolik jste jich už ve své fotbalové kariéře nastřílel?

Abych Vám pravdu řekl, tak je to můj první hattrick v mistrovském zápase! Možná jsem dal jeden v přípravném duelu, ale jinak to v rámci mistrovských soutěží bylo poprvé. V útoku se pohybuji poslední sezonu, předtím jsem vždy spíše hrával v obraně. (úsměv)

V rozehraném ročníku zatím máte na svém kontě osm gólů. Jste spokojen se svojí bilancí?

Když bych se na to díval pouze takhle skrz statistiky, tak ano. Spokojený bych mohl být, ale je třeba říct, že řadu možností jsem neproměnil. Ty neproměnné šance nás stály body, které jsme potřebovali. Proto úplně spokojený být nemohu. Když nastupuji v útoku, tak se ode mne očekávají góly. Pokud neproměníte vyloženou šanci, tak je to stejné, jako když v obraně hráč udělá chybu a je z toho gól.

Brumovská rezerva měla letos výsledky jako na houpačce. Kde hledat příčiny?

Tohle je přesně řečené. Spoustu zápasů jsme ztratili jen díky našim chybám nebo právě neproměněným šancím. Nemyslím si, že by nás v sezoně někdo herně přehrál. Ale několikrát jsme ztratili vyhraný zápas v závěru a úplně zbytečně! Výsledky také ovlivňovalo to, že pokud hrál dorost a první tým mužů v jeden den, tak měli někteří hráči v nohách už dva zápasy a ještě je měl čeká třetí duel za Benfiku.

Nakonec jste se zachránili. Ale co zlepšit do příští sezony?

Ta je ještě daleko. Ale byl bych rád, kdyby Benfika stále plnila roli, kterou po celou její existenci dělala. A to, že chystá a ohrává hráče do A týmu. Když se podíváme do minulosti, tak za Benfinku nastupoval třeba Lukáš Bartošák, který hraje u nás nejvyšší českou ligu. A třeba z tohohle by si kluci v dorostu měli vzít příklad a měli by být rádi, že mohou v tak mladém věku hrát mužský fotbal.

Není třeba na stole otázka sloučení fotbalistů Brumova s Bylnicí? Ta se hodně trápí v I. A třídě…

Takhle otázka by měla být spíše směřována na vedení klubů Bylnice a Brumova. Já osobně bych si přál, kdyby veškeré sportovní spolky v Brumově-Bylnici pracovaly společně a navzájem si vypomáhaly. Ale ano, tohle sloučení se nabízí a já osobně proti nejsem, pokud to bude mít nastavená pravidla.

Trenérem rezervy Brumova je váš strýc Miroslav. Není na vás přísnější, než na ostatní?

On je člověk, který je stejně přísný na všechny a je mu jedno, jestli to je hráč z první ligy nebo z okresu. Vždy řekne co má na srdci. Ne každý fotbalista to umí přijmout, ale mohu říct, a za to dám ruku do ohně, že nikdy to nemyslí špatně! Vždy chce hráči pomoct a ne mu uškodit. Strýc pro fotbal v Brumově dýchá, je to jeho životní náplň a vždy udělá vše pro dobro fotbalu v Brumově-Bylnici.

Brumovský fotbal se teď hodně zvedá. Má kvalitní mládež. Co za tím stojí?

Mládež v Brumově měla vždy úspěch a prošlo jí mnoho fotbalistů, kteří hráli, nebo stále hrají na nejvyšší úrovni. Myslím si, že zdejší mládež si stále drží svůj nadstandard.

U prvního mužstva hrajícího krajský přebor došlo k výměně trenéra, mužstvo dostalo nový impulz. Co na změnu říkáte?

Co se týče prvního týmu, tak zde jsem už jen fanoušek. Ale ano, po výměně trenéra dostala kabina nový impulz. Je zde ale důležitý faktor a to je Radim Bublák. Celý život hraji kolektivní sport a vím, že to není o jednom hráči. Ale v tomto případu to tak je! Má takovou formu, jakou jsem u něho nikdy neviděl. Pokud se daří jemu, tak se daří celému týmu. Je rozdílový hráč celé soutěže a za tím si budu stát! (úsměv)

V Brumově máte vybudovaný sportovní areál na MSFL. Dočká se jí někdy znovu toto valašské město?

Ano s tím souhlasím, myslím si, že ani ve druhé lize někde nemají takový areál jako je v Brumově. Bylo by samozřejmě hezké, kdyby se v Brumově hrála opět MSFL. To co v Brumově leží na jednom místě, je až nemožné. Zimní stadion, travnaté hřiště Brumova a Bylnice, umělá tráva, krytý bazén, sauna, venkovní bazén, tenisové kurty. A vše je v okruhu jednoho kilometru! Je to až neuvěřitelné na město s přibližně šesti tisíci obyvateli.

Hrajete i hokej za místní hokejový klub. Jak jste spokojen se svými výkony?

Hokej je moje hlavní sportovní náplň. Trénuji zde i dorost a přitom hraji za A tým. Vždy by to mohlo být lepší, ale také i horší. Stále je na čem pracovat, ale hraní mám už pouze jako koníček. I přese všechno, když obuji brusle, nasadím helmu a obléknu si dres Brumova, tak vždy nechám na ledě všechno a těch šedesát minut dýchám pro mančaft.

Hokejistům Brumova se podařilo postoupit do play-off. Je to úspěch?

Ano a veliký, jelikož celý tým se skládá pouze z odchovanců brumovského hokeje! To je směr a filozofie, kterým se náš klub řídí. První tým hrál vyřazovací boje už v sezonách 2010 až 2014 a dvakrát z toho jsme byli vítězi a dvakrát obsadili druhé místo. Pak se jsme se z ligy odhlásili a počkali jsme, až si vychováme vlastní odchovance. A to se nám nyní vrací.

Co říkáte na chystané reorganizace fotbalových soutěží?

Tahle věc jde úplně mimo mě. Kdyby jste se mě zeptal na reorganizaci hokeje, tak k tomu povím více. Na tohle ale nemám odpověď.

Kde jste začínal s fotbalem a jaké jsou Vaše zájmy?

S fotbalem jsem začínal v Brumově, hrál jsem ho podstatě od pěti let až do patnácti, po celou tuhle dobu jsem hrál po boku svého nejbližšího kamaráda Ondry Bači. Poté jsem se musel rozhodnout, zda fotbal nebo hokej a zvítězil led! V tu dobu jsem odjel hrát hokej i do Kanady. Poté, co jsem se vrátil, tak se mě strýc zeptal, zda bych nechtěl si sem tam zajít zahrát fotbal, takto tak jsem se k němu vrátil. Mé zájmy jsou vesměs sportovní, rád hraji mimo hokej a fotbal i tenis, florbal, rád chodím do posilovny, lyžuji, jezdím na motorce. Nyní se ale věnuji především své rodině.