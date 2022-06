Neskutečné, neskutečné, neskutečné! Opora Francovy Lhota toto slovo zopakovala hned několikrát. Nebylo divu, společně se svými spoluhráči v neděli zvítězil v Hrachovci 3:0, čímž si v přímém boji zajistil postup do krajského přeboru. „Hned po konci utkání to bylo naprosto nepopsatelné, zatím mi to tolik nedochází,“ chrlil ze sebe Chmela.

Situace se před posledním kolem I. A třídy skupiny A pořádně zamotala – Francova Lhota měla na kontě 55 bodů, Hrachovec o bod méně. Hostům tak v nedělním podvečerním duelu stačil jediný bod. Na to se ale rozhodně nespoléhali. „Nejeli jsme sem pouze pro remízu. Chtěli jsme vyhrát, urvat to pro naše fanoušky!“

„Francovka“ do zápasu skvěle vykročila, po dvaceti minutách se prosadil nejlepší střelec soutěže Ondřej Filák. Domácí navíc od 33. minuty dohrávali v deseti, během tří minut se vykartoval Nazarii Pryhaha.

Nebyl však jediným hříšníkem, který se v parném počasí provinil – celkově padlo třináct žlutých karet, na každé straně se dokonce jednou červenalo. „Od obou týmů to bylo neskutečně vyhecované. Ale zdravě,“ nepřeceňoval Radek Chmela ostré souboje na hřišti a výměny názorů mezi lavičkami.

Hrachovec za stavu 0:1 potřeboval dát dva góly, ty však stále nepřicházely. Francova Lhota naopak čtrnáct minut před koncem zvýšila na 2:0 – míč ze standardní situace doplachtil až do vápna, kde se nemýlil náš hrdina. „Gólman si zařval, celá jejich obrana čekala, že to bude mít. Podařilo se mi ho ale přeskočit a naštěstí to tam zapadlo,“ popsal Chmela s úsměvem na rtu důležitou branku.

V té chvíli se domácím první místo viditelně vzdálilo. „Pořád to bylo ošemetné, rozhodně jsme se ale uklidnili. Doufali jsme, že už to dovedeme do vítězného konce, nakonec jsme zvítězili 3:0. To jsme ani nečekali, spíše krutý boj,“ připustil střelec 21 gólů už uplynulého ročníku I. A třídy.

Co tedy nejen v závěrečném duelu sezony rozhodlo? „Největší roli hrálo srdce – všichni jsme odchovanci, všichni to pro obec chtěli dokázat. Když se nám sezona takto povedla, tak jsme doufali, že dáme zlatou třešničku na dort,“ přál si 27letý útočník.

Hráči Francovy Lhoty nechtěli uspět pouze kvůli fotbalovému úspěchu a postupu do krajského přeboru, ale i kvůli věrným příznivcům. Znatelná část se dostavila i na nedělní šlágr do Hrachovce, kam si celkově našlo cestu 600 diváků. „Věděli jsme, že fanoušci za námi přijedou, obci děkujeme za to, že vypravila autobus, že nás mohli podpořit.“

Nejen hostující fandové vytvořili solidní atmosféru, kterou by mohly závidět i leckteré kluby z mnohem vyšších soutěží. „Bylo to perfektní! Těšili jsme se na to celý týden. Jsem rád, že přišlo tolik lidí, že jich tolik fandilo. Někteří z nás toto zažijí jednou za život. Je to neskutečný okamžik, celkově úžasný den,“ nepřestával se usmívat.

Památné chvíle Francovy Lhoty nekončily jen předáním poháru. Radek Chmela se radši pojistil dopředu. „V práci jsem naštěstí byl už den před zápasem, teď mám dva dny volno. Kluci si nahlásili dovolenou. Oslavy budou velkolepé,“ nepochyboval kapitán postupujícího mužstva do krajského přeboru.