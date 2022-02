„To, co se dnes děje na Ukrajině, je výsledek osmileté války, kterou Rusko započalo u nás na východě, ale kromě nás to nikdo jiný nechtěl oficiálně přiznat,“má jasno dvaadvacetiletý mladík.

„Nikdo nevěřil, že ruská armáda začne bombardovat všechna ukrajinská města a zabíjet děti jenom proto, že Putin chce mít kontrolu nad Ukrajinou, což se mu ale nikdy nepodaří. Ukrajina je nezávislá země a vezme si zpátky vlastní, Ruskem okupovaná města,“ je přesvědčený.

Podle Bykhovského jsou vztahy mezi oběma zeměmi napjaté dlouhodobě, problémy začaly mnohem dřív. „Když se dnes v mém městě válčí, tak už to není jenom věc politiků. Tímto jsou všechny diplomatické vztahy s Ruskem ukončené,“ má jasno.

Vyzval Hložka, teď Šiška s Baťovem míří za postupem. Co říká k derby s Viktorií?

I když se nyní spousta Rusů se konání jejich prezidenta Putina omlouvají a protivníka na dálku sympaticky podporují, dříve tomu tak rozhodně nebylo.

„Měli to udělat mnohem dříve, tak sedm let zpátky,“ míní. „Jenže v tu dobu proti Putinově režimu nikdo nic neřekl. A když všichni mlčí, tak to znamená, že s tím souhlasí,“ nabízí svůj pohled.

Naopak podpory kamarádů a známých z Česka si moc váží. „Chtěl bych poděkovat všem Čechům, kdo mě nějakým způsobem kontaktoval a nabízel pomoc. Já jsem v pořádku, ale celý svět teď musí pomáhat Ukrajině,“ říká.

„Česko hodně podporuje Ukrajinu, za což vám všem díky, ale já chci, aby si každý uvědomil, že naše země nikdy nechtěla žádnou válku. My se dnes musíme jenom bránit, protože nás napadlo Rusko, které si začalo,“ připomíná. „A když nám země Evropské unie nebudou schopné efektivně pomoct a budou jenom ústně vyjadřovat podporu, tak zítra válka bude nejenom u nás,“ myslí si.

Dvaadvacetiletý Ukrajinec, který přišel do Česka v zimě 2018, nyní žije v Praze, odkud sleduje dění ve své rodné zemi. „Všechna moje rodina tam zůstala. Pokaždé, když se probudím, tak ani nevím, jestli je ještě naživu,“ líčí smutně. „Rusové přímo v Kyjevě, Oděse a dalších menších městech, střílejí i po domech, kde žijí lidé,“ nechápe.

Rodnou Ukrajinu naposledy navštívil loni v létě. Tehdy byla situace těžká jenom na východě země. Nyní je pod palbou i zbytek republiky.

Téma Deníku: Reprezentant chytal načerno, svaz později vyloučil tým ze soutěže

Podle ukrajinské strany si ruská invaze vyžádala přes 200 mrtvých včetně desítek civilistů a na 1000 zraněných z řad Ukrajinců. Zemřelo podle ní také asi 3500 ruských vojáků. Kvůli bojům uteklo z Ukrajiny už přes 120.000 lidí, většina do Polska.

Bykhovskyi souhlasí s tvrdými sankcemi proti Rusku. Kdyby záleželo na něm, tak by zakázal všem ruským sportovcům závodit, sportovat a na jeho území zrušil všechny akce a zápasy.

„O tom se ani nemusíme mluvit,“ uvedl.

„Celý svět teď musí Rusko jakýmkoliv způsobem izolovat od ostatních,“ zakončuje povídání někdejší fotbalista Zlína a Luhačovic, který loni v srpnu hráčskou kariéru ukončil a nyní se věnuje jiným věcem, ale na milovaný fotbal stejně jako na svoje nejbližší nezapomíná