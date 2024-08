Jakub Prchal absolvoval s A-týmem Pražanů předsezonní přípravy, soutěžní zápas si za ně nikdy nezahrál. Vinou smlouvy s Berany, za něž bývalý bek zlínského dorostu nastupoval. Za každý můj zápas v mužské kategorii by Sparta musela Zlínu zaplatit určitou sumu.

Před časem si vyzkoušel i angažmá ve Finsku, ale zde si ve druhém roce svého působení nerozuměl s trenérem a ztratil do hokeje motivaci. Nyní hraje fotbalovou I. B třídu za Kostelec, za který na podzim nasázel už čtyři branky!

Utkání s Halenkovem vám vyšlo střelecky. Bylo opravdu tak jednoznačné, jak hovoří výsledek?

Prvních deset minut se mužstva poznávala a nikam se nehrnula. Nám se podařilo vstřelit dva rychlé góly, což protivníka dost nalomilo. Zlom v zápase, přišel po červené karta soupeře. Od té doby byl zápas v naší režii.

Vstřelil jste dvě branky. Můžete je popsat?

U první jsem dostal krásný balon za obranu a v samostatném nájezdu na brankáře už to bylo jen, kdo z koho. Jestli gólman a nebo já. (smích) Druhý gól byl pro mně ne zrovna příjemný. Dostal jsem totiž balon na malé vápno hodně za sebe. Byl jsem rád, že jsem to dokázal trefit přesně k tyči. Ačkoli to tak nevypadalo, pro mně to byla těžká střela.