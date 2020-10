Výhru Provodova ve IV. A třídě proti Neubuzi v poměru 5:0 řídilo duo Talašů. Hvězdou víkendu se však stal pouze jeden z nich – David, který během necelé půl hodiny vstřelil čtyři branky, zásluhou čehož se dostal na druhé místo tabulky střelců.

Ilustrační foto | Foto: Vítek Šmahel

„Podařilo se mi vstřelit gól z přímáku. Byla to však spíše náhoda. Centroval jsem a míč skončil v síti. Další dvě trefy přišly po samostatném úniku, jednou jsem to dorazil do branky,“ popisoval David Talaš své představení.