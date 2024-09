Zápas v Brumově byl zatím nejtěžší! Musím ocenit soupeře, hrál kombinační a rychlý fotbal, my jsme hlavně v prvním poločase měli i hodně štěstí. V druhé půli jsme se zlepšili v defenzivě, Brumov měl tlak, ale už ne tolik vyložených šancí jako v prvním poločase a my jsme dokázali skórovat po brejcích. Musím pochválit i naše mužstvo, které podalo bojovný a poctivý výkon, v minulosti jsme tyto zápasy zvládat nedokázali.

Celému týmu se povedl vstup do sezony a z toho těžím i já. U mě je to otázka zdraví, které mi zatím i přes drobné komplikace drží, mohu trénovat a hrát bez omezení. To je zásadní pro jakýkoliv úspěch.

Po skončení profesionální kariéry Tomáš Janíček splnil slib a přišel za svými kamarády hrát na Veselou. V klubu I. B třídy valašské skupiny A vytvořil hvězdné duo celé soutěže společně s hrajícím trenérem Tomášem Dujkou. Oba se v červenci 2004 v základní sestavě Zlína podíleli na senzační výhře 2:0 na půdě Atletika Madrid. „Na to se nedá zapomenout. Patří to mezi vrcholy naší kariéry,“ shodli se již v minulosti oba úspěšní fotbalisté.

Veselá je zatím na vítězné vlně. Co stojí za výbornými výsledky?

Hodně jsme se zlepšili v defenzivní práci, už nedostáváme tolik laciných branek, jako minulou sezonu. Připojili se k nám i noví hráči, čímž se nám rozšířil a zkvalitnil kádr.

Řada týmů v krajských soutěžích bojuje s personálními problémy, úzké kádry neumožňují příliš kvalitní trénování. Jak jste na tom na Veselé? Vždyť už klub v krajských soutěžích kroutí nepřetržitě 11. sezonu…

Jak jste uvedl, většina týmů má problémy s kádry. Hráčská základna se zužuje a spousta mladých hráčů o fotbal zájem nemá. Samozřejmě i na Veselé by mohla být lepší situace, ale když to porovnám s okolím, tak si nemáme na co stěžovat. V létě se nám povedlo i kádr doplnit, což je jen dobře.

Hrajete prvním rokem ve valašské skupině I. B třídy. Jak jste tuto změnu v kabině přijali?

Když se začínalo šuškat o našem přeřazení do „áčka“, tak jsme moc nadšení nebyli. Postupem času jsme i s touto variantou začali počítat a dívat se na ni z té lepší stránky: že poznáme nová mužstva, zahrajeme si na jiných hřištích, navíc dojezdová vzdálenost se enormně neliší od zlínské skupiny. Nemohu mluvit za všechny z týmu, ale zatím u mě převládají jen pozitivní pocity!

Fotbalisté Veselá i na pátý pokus zvítězili, v rámci I. B třídy doma porazili Hošťálkovou 6:1. | Video: Šůstková Iveta

Jste zastáncem rotace zlínských týmů ve skupině B? A nebo padni komu padni a měly by ve valašské skupině hrát trvale týmy s nejnižší dojezdovou vzdáleností ? Tedy z Vizovicka a Slušovicka, pokud nezíská právo hrát I. B třídu čtrnáct týmů za Sirákovem, tedy ze Vsetínska.

Na tuto otázku je těžké odpovědět ani se o přerozdělování mužstev do skupin moc nestarám. Vím, že je to složité, nejde vyhovět všem, ale jsou nastavená pravidla (pro rozdělování mužstev do skupin) a nejsem si jist, jestli jsou vždy dodržena….

Troufnete si už po šestém kole porovnat úroveň zlínské a valašské I. B třídy?

Na porovnání soutěží je opravdu brzo, o tom se můžeme bavit minimálně po skončení podzimní části. Každopádně Obě mají svou kvalitu. Zatím mohu jen říct, že z mého pohledu je ve zlínské skupině menší rozdíl mezi mužstvy z vrchních a spodních pater - je víc vyrovnaná.

Máte tip na vítěze valašské skupiny? Určitě budete favorizovat i váš tým…

Podle výsledků mezi kandidáty na vítěze patří Hovězí, Kostelec, Valašské Příkazy, Choryně a Halenkov. Každý z týmů by chtěl soutěž vyhrát, to jestli se to povede, už je věc druhá. My zatím máme skvělý začátek a chceme z něj vytěžit co nejvíc.

Byl by v kabině nebo ve vedení zájem o postup do I. A třídy?

Jsme první po šesti kolech, jiná situace by byla, kdyby to bylo šest kol před koncem soutěže, to by toto téma v kabině určitě rezonovalo daleko víc. (smích)

O víkendu hostíte v derby rezervu Slušovic. Vy i řada dalších vašich spoluhráčů ve Slušovicích bydlí. Jak se těšíte na duel?

Je to prestižní zápas, všichni se na něj těšíme, myslím si, že to tak mají i ve Slušovicích. Zápas nemá favorita a bude rozhodovat momentální nastavení mužstev a forma v den zápasu.

V Brumově jste slavil zároveň i narozeniny, k tomu tři podzimní hattricky. Co na to váš oddílový pokladník?

Do kabiny klukům něco vezmu. Štěstí v neštěstí je, že náš pokladník je zraněný a nemá to za něj kdo evidovat! (smích)

Určitě sledujete český profi fotbal i po vašem přesunu do krajských soutěží. Myslíte, že Zlín zvládne boj o návrat do I. ligy?

Před sezonou jsem si myslel, že to bude mít Zlín těžké. Ale skvěle jim vyšel úvod a když k tomu připočtu, že Brno, Jihlava, Opava mají jiné starosti a navíc v soutěži působí i čtyři rezervní mužstva, která o postup usilovat nebudou, tak Zlín má obrovskou šanci se rychle vrátit mezi eltiu…. Věřím, že to Zlín zvládne!

A co česká reprezentace? Co by ji pomohlo na vyšší úroveň? V klubových soutěžích se českým týmům daří, s reprezentací je to už horší.

Sice máme hodně mužstev v pohárech, ale na klíčových ofenzivních postech ve Spartě nebo Slávii hrají cizinci, což není výhodné pro reprezentaci . Navíc naši ofenzivní hráči, kteří působí v zahraničí, nehrají pravidelně! Když jsem měl možnost sledovat EURO, tak mi přišlo, že jsme zaostávali v pohybu, obratnosti. Měli bychom se více zaměřit na práci s mládeží ve spolupráci se státem. A to se týká všech sportů! Je to velká investice, běh na dlouhou trať, ale stačí se podívat do Rakouska, Švýcarska, Polska a Maďarska, tam se jim to vyplácí!

PETR KOSEČEK