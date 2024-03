Napajedla patří mezi úzkou skupinu týmů krajského přeboru, které v zimě téměř nedoznaly změn. „Z odchodů jsme zaznamenali jediný - Votava zamířil do divizního Baťova, naopak z hostování se domů vrátil Adam Sedláček. Tým jsme ještě doplnili o dorostence Gajdůška a a Sysla,“ popsal zásadní změny v kádru trenér, který by se ale posílení nebránil.

„Určitě bych uvítal ještě jednoho gólmana. Naši jedničku Lukáše Koutníka totiž doplňuje jen kolega z rezervního týmu, což ale při termínovém střetu znamená, že na lavičce náhradu mít nebudeme. Připraven bude asi někdo z kluků z pole. Ten nejšikovnější. Konkurz asi ještě vypíšeme,“ žertuje Horňák. „Na spadnutí byl příchod brankáře z Baťova, ale protože otrokovický tým nový gólman neposílil, vše padlo,“ upřesnil. „Hodil by se nám také hráč do defenzivy, levý bek. Dlouhodobé zranění trápí Juháse – kvůli pochroumanému kotníku ze sálovky ještě vyklusává. Hrát a vyhrávat se tak musí mladí, získávat zkušenosti, začleňovat se do velkého fotbalu. Čekám posun, zlepšování.“

S přístupem svých svěřenců v rámci zimní přípravy je zkušený trenér spokojen. „Ale není to ideální, hlavně co se tréninkové morálky týče. Ti co dorazili, makali poctivě, odtrénovali si, co měli. Jen ten počet nebyl ideální, ale stejné problémy mají asi i jinde. S výjimkou top klubů, jako jsou Kvasice, kde mají přetlak v týmu,“ pousmál se kouč.

Zatímco první polovina přípravných zápasů se Napajedlům výsledkově povedla, poslední výsledky ideální nejsou. „Porazili jsme Topolnou 5:1 a Brodek u Přerova 6:1. Pak jsme v kombinované sestavě podlehli divizním Skašticím 0:2 a nyní ve Veselí nad Moravou 1:5. Tento duel se nám nepovedl,“ přiznal Horňák, který se už moc těší na úvodní kola krajského přeboru.

„Umělky už máme plné zuby a podle všeho nás ve Štítné nad Vlářím nemine,“ krčí smířlivě rameny trenér. „O sestavě už mám jasno, až na jedno okénko, spíše ujasnění postových pozic. Ve Štítné mají strašně malé hřiště, kde to bude o soubojích a síle,“ dodal Horňák, jenž by si moc přál opět dostat Napajedla mezi divizní společnost. „Tato soutěž by nám slušela!“