Také v páteční předehrávce 23. kola domácí skvěle začali. „Klid nám dalo rychlé vedení, soupeře jsme v prvním dějství prakticky k ničemu nepustili. Navíc jsme měli další vyložené šance, ovšem Kadlec ani Šiška své tutovky neproměnili. Dvakrát škoda, když po půlhodině hry jsme po nedorozumění Vitáska s Kadlecem dali vlastence a sami posadili soupeře na koně,“ smutně hodnotí duel Lehkoživ. „Druhý poločas už byl z naší strany nervózní, hosté zjednodušili hru a nákopy se dostávali do šancí, standardek, dokonce nastřelili břevno. Paradoxně jsme ale do vedení šli my, když jsme využili brejkovou situaci,“ potěšilo trenéra Baťova.

Klíčové okamžiky však přišly čtvrt hodiny před koncem, kdy soupeř dvěma slepenými trefami otočil výsledek. „Nejprve Nový Jičín potrestal naši nedůslednost ve vápně, vítězný gól dali po parádní trefě z přímáku. Kluci v závěru moc chtěli minimálně vyrovnat, ale už jsme na to neměli síly,“ přiznal Lehkoživ. „Tento duel jsme měli zvládnout, ale Jičín nás přetlačil fyzicky a standardkami.“ popsal největší rozdíly aktérů pátečního duelu.

Po víkendu tak Baťov ještě více zabředl do záchranářských bojů. „Situace je o to kritičtější, že jsme po Kozlovicích přišli o dalšího hráče základu Nováka, který má se zlomeninou nohu v sádře. Mimo hru jsou oba Bršlicové (zlomeni, práce), Lendler (otřes Mozku), Kraváček (koleno) a i druhý gólman Medek (zlomený prst). Jsme v situaci, kdy v základu hraje dorostenec a na lavičce máme 16leté kluky. A když nemůžeme v závěru oživit naši hru, jsme tam, kde jsme,“ pokrčil smířlivě rameny trenér Baťova, jehož svěřence nyní čeká další těžký duel – v Bzenci.

„Jsme na tom, jak jsme, ale jsme rozhodnutí bojovat do konce! Nic rozhodně nevzdáváme,“ dodal odhodlaně Jindřich Lehkoživ.

BAŤOV – NOVÝ JIČÍN 2:3 (1:1)

Branky: 12. a 69. Votava – 33. Cecek, 74. Magdon, 77. Bartoň. Rozhodčí: Silný, 200 diváků.