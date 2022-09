O co přesně v Morkovicích šlo? Jelikož vedlejší travnaté hřiště, kde se mělo původě hrát, nebylo z důvodu podmáčení způsobilé, ještě před rozcvičením informoval hlavní rozhodčí René Vymazal, mimo jiné aktivní hráč Morkovic, že se utkání sehraje na umělé trávě, což se hostům z lázeňského města příliš nelíbilo.

„Jsem zásadně proti tomu, aby se děti a mládež v srpnu vyháněli na umělku. Kdyby to bylo v prvním jarním kole, tak to ještě pochopím, ale v Morkovicích bylo přírodní hřiště v naprostém pořádku,“ tvrdí luhačovický trenér Michal Piják.

I když Luhačovice do utkání nastoupily a první poločas se normálně odehrál, do druhé půle již Luhačovičtí odmítli nastoupit.

„Vytočilo mě vážné zranění našeho nejlepšího hráče Jakuba Garaji v páté minutě, když si nezaviněně utrhl koleno. Na základě obav o zdraví dalších hráčů jsem po domácích chtěl, aby mi o přestávce předložili certifikaci jejich umělé trávy, protože za mě je ve velmi špatném stavu, navíc byla skoro celá pod vodou,“ vysvětluje Piják, jenž své nečekané rozhodnutí po telefonu oznámil i předsedovi oddílu Zdeňkovi Červenkovi.

Morkovičtí činovníci byli reakcí protivníka zaskočení. „Nevím, proč se tyto věci řeší u stolu a ne na hřišti, přijde mi to scestné. Za mě Luhačovice mohly utkání v klidu dohrát, když už absolvovaly první půli,“ nechápe předseda klubu z Kroměřížska David Vlček.

Že měly Morkovice o víkendu propadlou atestaci na umělou trávu, ale nepopírá.

„Platnost nám skončila 30. června 2022. Do té doby se na ní normálně hrávalo. Dříve to k nám jezdil schvalovat pán z Prahy, ale jelikož tentokrát nemohl, předal nás kolegovi z Moravy, který k nám přijel až teď v pondělí,“ líčí Vlček.

I když Morkovičtí věděli, že hřiště nemá požadované „lejstro s razítkem“, nechtěli hned druhý domácí duel dorostu odkládat.

Podle Travence ovšem nebyl hlavní problém v chybějící atestaci, ale přehození hrací plochy. „Na losovacím aktivu jsem přitom kluby upozorňoval, že se hřiště nemohou měnit, jak se jim zlíbí. A přijdou první kola a problém je na světě,“ diví se zkušený funkcionář, který připomíná, že žádný z oddílů nemá právo kontrolovat atesty hřišť. „To spadá pod pravomoc STK a pod Komisi pro stadiony a hrací plochy FAČR,“ upozorňuje Travenec.

O způsobilosti hřiště zase rozhoduje pouze rozhodčí, který v Morkovicích rovněž chyboval. „Jelikož se mělo hrát na přírodní trávě, sudí měl do zápisu o utkání napsat, že se oba týmy dohodly na změně hrací plochy. A pokud by se nedohodly, tak by to v tomto případě bylo hrané na neschválené hrací ploše,“ vysvětluje Travenec.

V tomto případě by dorostenci Luhačovic zvítězili 3:0 kontumačně. To ale známý funkcionář nechtěl. „U dorostenců mi to nepřišlo zrovna fér, a tak jsem oběma oddílům navrhl, aby se domluvily a zápas odehrály v náhradním termínu,“ líčí.

Oba celky se tak v Morkovicích znovu utkají ve středu 28. září od patnácti hodin. „Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a oba celky s opakováním utkání souhlasili,“ dodal Travenec.