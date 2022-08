„I díky tomu jsme si vypracovali herní převahu, na soupeře jsme tlačili, vytvořili si dost šancí, několik z nich i spálili. Hosté hrozili jen z protiútoků,“ vyzdvihl zkušený borec převahu domácího mančaftu.

Samotný borec s desítkou na dresu se k první trefě zápasu propracoval z pokutového kopu. „Většinou se domluvíme s kapitánem, záleží na tom, jak se kdo cítí. Teď mi předal žezlo. Věřil jsem si, že to proměním. Většinou se rozhoduji dle postavení gólmana, docela šel dost dopředu. Vybral si směr po pravici, kopl jsem to do protisměru,“ přiblížil úspěšnou exekuci.

Pokutové kopy mu přitom vůbec nejsou cizí, spíše naopak! „Co jsem na Příluku, tak jsem všechny penalty proměnil. Asi je to tím, že pokaždé dokážu zachovat klidnou hlavu,“ prozradil recept na úspěch zužitkovaných penalt.

Lukáš Adamík se v závěru druhého poločasu prosadil znovu, domácí úvodní půli i díky trefě Machalíčka nakonec ovládli 3:0. „Krátce po začátku druhé půle se prosadili z ojedinělého brejku, utkání jsme si však bez větších problémů pohlídali. V závěru duelu to pak pan trenér prostřídal, na hřišti jsme už měli dost hráčů z lavičky. O zápase ale už bylo v podstatě rozhodnuto po prvních čtyřiceti minutách,“ měl jasno.

Domácí se dalších branek dočkali v 74. a 78. minutě duelu, v prvním případě potřetí v zápase udeřil Adamík. „Kluci mi už po poločase v kabině říkali, že hattrick bych měl drahý, že bych něco pak měl donést do ledničky. Nebylo to ale tak, že bych se k tomu nějak více upnul, jako každý hráč v mé pozici jsem se snažil docílit hattricku. Maximálně jsem o to více nabíhal, abych na tuto metu dosáhl,“ nastínil své myšlenky v průběhu zápasu.

Právě v 74. minutě duelu zápasu mu to podařilo. „Z levé strany hřiště centroval Peterka, křižným balónem jsem to pak uklízel kolem gólmana na zadní tyč. Ještě se mnou nabíhal Radek Machalíček, naštěstí se to ale odrazilo ke mně,“ culil se třígólový hrdina.

Na takové počiny není zcela zvyklý, naposledy se mu tak přihodilo ještě v dorostenecké kategorii. „Dlouhou dobu se mi něco podobného už nestalo, vždy jsem skončil na dvou brankách. Po těchto zásazích jsem byl určitě rád, pro mě je však hlavní výhra, tři body. A abychom se nejenom v dalších zápasech udrželi na předních příčkách!“

Úspěšný recept Příluk by mohl vést přes domácí hřiště. I v součtu uplynulého ročníku tito fotbalisté před vlastními fanoušky zvítězili v posledních osmi duelech v řadě. „Na domácí zápasy se hodně soustředíme, v daném prostředí rozhodně nechceme prohrávat. Naštěstí se nám daří uhrávat kvalitní výsledky, zásluhu na tom mají naši výborní fanoušci i známé prostředí,“ uzavřel Lukáš Adamík.