Národní tým dorazil do Baťova města v pondělí, poctivě se chystá na duel s Maďarskem. „Myslím si, že vše probíhá podle plánu, připravujeme se, jako by to byl kvalifikační zápas. Nic nechceme podcenit, a i když je to přátelák, tak do toho jdeme naplno a chceme se předvést před domácím publikem. Doufáme, že zvítězíme a předvedeme dobrou hru,“ přeje si záložnice.

Maďarsko rozhodně nebude snadným soupeřem. Vždyť v roce 2017 na kyperském turnaji český tým zdolal 2:1. Od té doby se celky nepotkaly.

České fotbalistky se sešly ve Zlíně, v pátek se na Letné utkají s Maďarskem

„Já jsem se v ženské kategorii se soupeřem ještě nesetkala, myslím jen v sedmnáctkách, takže je těžké říct, co od utkání očekávat, ale myslím, si, že to nebude nic lehkého. Budou určitě agresivní, dobré v osobních soubojích, čeká nás těžký zápas, ale doufám, že se s tím popereme dobře,“ doufá Dubcová.

Býval hráčka Slovácka v létě společně se sestrou Kamilou přestoupila do AC Milán. Hodnotit angažmá ve slavném klubu zatím příliš nechce. „Jsem tam teprve asi dva měsíce, ale s prostředím a zázemím jsem spokojená. Po dvou prohrách se nám začalo herně i výsledkově dařit, třikrát jsme vyhrály, takže i atmosféra v klubu je lepší,“ dodala sympatická blondýna.

Přípravné utkání českých fotbalistek s Maďarskem se hraje na zlínské Letné v pátek od osmnácti hodin. Vstupenky v hodnotě 100,- Kč budou v prodeji od 16.30 na pokladně číslo jedna. Děti do patnácti let mají vstup zdarma.