Mladý fotbalista kromě trefy z úvodu zápasu další dvě branky přidal v 60. a 62. minutě hry. „Lepší start v klubu jsem asi ani nemohl mít. Nejdůležitější jsou ale tři body. V konečném důsledku je pak i jedno, zda vyhrajete 1:0 nebo 9:2. Spíše mě mrzí, že jsme neudrželi čisté konto,“ zmiňuje branky Ondřeje Červenky ze 65. a 67. minuty duelu.

Gólový účet po trefě na 5:0 už rozšířit nemohl, trenérský štáb ho v 63. minuty vystřídal. „Nikdo nechce být střídaný. Trenéři se to ale rozhodli obměnit a já to respektuji, vědu z toho rozhodně nedělám,“ zdůrazňuje Pavel Tkáč.

Hned od svého příchodu do Baťova nastupuje v útoku. V průběhu kariéry si až na pozici gólmana vyzkoušel snad všechny posty. „Do výběrů „U-15“ jsem hrával právě v útoku, pak jsem se posunul na pozici středního defenzivního záložníka a nakonec zakotvil na stoperovi. Teď na Baťově jsem to znovu chtěl zkusit v útoku. Uvidíme, zda to nebyla náhoda,“ usmívá se borec, který už během zimní přípravy vstřelil pět branek.

Otrokovice a Baťov spojí síly! Od příští sezony vznikne jeden klub

Kariéra Pavla Tkáče se mohla ubírat jiným směrem. Nebýt letního přípravného období 2017 a jeho následcích. „Zvrtl jsem si kotník. Až po dvou letech jsem šel na magnetickou rezonanci, kde mi zjistili, že v kotníku nemám vaz. Na profesionální kariéru jsem tak musel zapomenout,“ smutní Tkáč, který v době zranění byl členem „A-týmu“ Slovácka.

„Celou dobu mě to limitovalo, na všechno se přišlo až později. Kdyby se to zjistilo dříve, tak by se s tím ještě nějak dalo pracovat. Bohužel se to ale neléčilo. Jen jsem to zatěžoval a nikdo nevěděl, co s tím je. Bylo to složité,“ přiznává. Proč se ale na to nepřišlo dřív rozebírat nechce.

Mladý borec ještě na jaře 2018 působil v druholigových Vítkovicích, kde si v jarní části sezony připsal čtyři starty. „Ve Vítkovicích se hodně začaly projevovat problémy spojené z předchozího zranění. V létě 2018 jsem se pak vrátil zpátky do „A“ Slovácka, kde jsem působil půl roku. To už jsem ale víc marodil než trénoval. Smlouvu jsme pak ukončili v létě 2020.“

Na fotbal zcela zapomenout nechtěl. „Odešel jsem alespoň do Březůvek, kam mě před dvěma lety zlanařil kamarád. Fotbal mi totiž znovu chyběl. Po takové době je těžké se od něj jen tak odloučit.“

Vyzval Hložka, teď Šiška s Baťovem míří za postupem. Co říká k derby s Viktorií?

Vyšší úroveň fotbalu ho v budoucnosti už nečeká. I kvůli pozápasovým bolestem. „Během utkání je to ještě v pohodě. Čím ale více nohu zatěžuji, tak bolí, není to ideální. V rámci možností to ale zvládám,“ přibližuje.

Tkáč v průběhu kariéry prošel mládežnickými výběry Brna, Zlína a Slovácka. Nejradši se ohlíží za působením ve Slovácku. „Dalo mi i šancí se dostat do mužského fotbalu, připsal jsem si taky ligový start,“ vzpomíná na 2. prosince 2017, kdy Slovácko zvládlo důležitý duel proti Jihlavě 2:1. „I když jsem nastoupil jen na minutu, tak to byl silný zážitek!“

Kromě ligového fotbalu nakoukl rovněž do reprezentačního výběru do 19 let. „V podstatě to byla jedna celá sezona, tehdy jsme nastupoval pod panem Suchopárkem (Jan Suchopárek, současný trenér „U-21“ – pozn. red.). Výborně nás připravoval na zápasy, hodně jsme z toho těžili. Nastoupil jsem však jen v kvalifikaci, na Mistrovství Evropy jsem už nebyl,“ uzavírá Pavel Tkáč, který se mimo jiné dostal do kádru s Michalem Sadílkem, současným členem reprezentačního „A-týmu“.