/POZVÁNKA/ Finále krajského fotbalového poháru slibuje více než kvalitní podívanou v boji o ušatý Poháru hejtmana Zlínského kraje, který proběhne ve středu 17. května od 17 hodin na fotbalovém pažitu prvoligového FC Trinity Zlín na Letné. Síly v něm změří nejlepší celky krajského přeboru – lídr ze Strání vyzve čtvrté Slušovice.

Ve finále fotbalového krajského poháru se ve středu 17. května utkají lídr krajského přeboru ze Strání se Slušovicemi. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Favorit je jasný, papírově i výsledkově v rozehrané sezoně má Strání, ale my máme velké odhodlání,“ směje se kouč Slušovic Jan Večeřa. „Původně jsme chtěli v Nevšové pošetřit síly, poslali jsme do hry pár dorostenců, ale po nevydařené první půli jsme museli vše přehodnotit a s nejlepší sestavou výsledek otočit. Protože Strání hrálo již v sobotu dopoledne, má prakticky den a půl k dobru,“ spočítal trenér, který na první větší trofej čeká.

„S kluky jsme se o tom bavili, v roce 2017 Slušovice také hrály finále, ale těsně padly. V kabině tak nemáme pamětníka, který by krajskou pohárovou trofej získal. O to více po ni toužíme, do hry nasadíme to nejlepší!“ zdůraznil Večeřa.

Také lídr, který se podle všeho po roce opět vrátí mezi divizní elitu, bude mít v ligovém stánku Zlína přání uspět. „Sezonu máme výborně rozehranou, rádi bychom dosáhli na double,“ netají se trenér Vladimír Stančík za celou kabinu a fanoušky Strání, kteří se na krajský fotbalový svátek chystají.

„Očekávám pěknou atmosféru i fotbal, třebaže počasí asi nebude ideální. Tento fotbalový svátek si ale nechceme zkazit, jdeme vyhrát,“ burcuje kouč lídra krajského přeboru. "Pikantní je, že se se stejným týmem utkáme v rámci krajského přeboru i v sobotu ve Slušovicích," dodal Vladimír Stančík.

Uplynulý ročník krajského fotbalového poháru ovládli fotbalisté Kateřinic, kteří ve finále porazili Morkovice 1:0.