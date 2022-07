Mladým Češkám na ME nepomohli ani opavští fanoušci, od Španělek dostaly pětku

/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Ani ve druhém zápase domácího mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let se Češky střelecky neprosadily. Po pondělní prohře v Ostravě s Francií (0:3) neuspěly ani ve čtvrtek v Opavě. I když je na Městském stadionu hnalo do boje dva a půl tisíce fanoušků, Španělkám podlehly 0:5.

Česká republika - Španělsko 0:5. | Foto: Deník/Eliška Žídková