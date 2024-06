/ROZHOVOR/ Talentovaný fotbalový dorostenec FC Brumov Vilém Běhunčík má za sebou náročnou sezonu! V letošním ročníku hrával za svůj výběr dorostu, naskakoval za A tým a chodil hr vypomáhat i za B mužstvo. Ve víkendovém utkání valašské I. B třídy skupiny A se dokonce dvakrát zapsal do listiny střelců. Z toho však jedna trefa byla do vlastní sítě.

Talentovaný fotbalový dorostenec FC Brumov Vilém Běhunčík má za sebou náročnou sezonu. | Foto: archiv hráče

Jak k tomu došlo a jak vidí brumovský mladík avizované trenérské rošády v Brumově, se můžete dočíst níže v našem rozhovoru.

V neděli dopoledne jste nastoupil za brumovské áčko v krajském přeboru a pak odpoledne i za béčko v I. B třídě v Lužkovicích. Jak jste to fyzicky zvládl?

Dalo se to zvládnou v pohodě. Sice ráno za áčko byl zápas s Hrachovcem hodně náročný a byl jsem po něm dost unavený, ale odpoledne za béčko v Lužkovicích to bylo v klidu, nějak náročný zápas to nebyl.

V Lužkovicích jste se dvakrát trefil, z toho jednou do vlastní branky. Jak se to přihodilo?

Byla to spíš taková nešťastná náhoda, kdy letěl dlouhý balon až k nám na šestnáctku a dával jsem hlavičkou malou domů, ale míč se špatně odrazil a podjel našemu gólmanovi pod rukama přímo do brány.

Věkem jste ještě dorostenec. Většinou však nastupujete za muže. Zde je fotbal určitě více silovější. Vyhovuje Vám to?

Mužský fotbal je rychlejší a silovější a pořád si na to zvykám, ale vyhovuje mi to. A jelikož dostávám pořád šance nastupovat v utkáních, tak to není asi tak zlé. (smích)

V Brumově došlo před časem u A týmu k odvolání trenéra Kachlíka. Jak jste vnímal tuto situaci?

O téhle věci já nerozhoduji, to je věc výboru.

Novým trenérem u A týmu v Brumově má být Pavel Prešnajder. Ten má zkušenosti i z divizního Slavičína. Co říkáte na tuto změnu?

Trenéra Prešnajdra moc neznám a neměl jsem tu čest pod ním trénovat. Ale těším se na spolupráci!

U týmu nyní působí kanonýr Hodonína Martin Holek. Pomáhají vám jeho rady při utkáních?

Tak Marťas Holek je zkušený hráč, dnes už i trenér a jeho rady nám dost pomáhají! Je vidět, že toho má hodně odkopáno.

Myslíte si, že Brumov může opět zaútočit na postup divizní soutěže?

Rozhodně ambice na to máme, když dobře zamakáme a vše si sedne, tak máme na to hrát o špici tabulky krajského přeboru.

V Brumově máte perfektní zázemí a trávník. To by si vyšší soutěž určitě zasloužilo?

Nezbývá mi nic jiného, než souhlasit, zázemí je zde opravdu na úrovni.

O víkendu se hraje derby v I. B třídě Brumov B vs Bylnice. Půjdete si zahrát i za rezervní tým?

Uvidím, jak se budu cítit po zápase s áčkem v Bystřici pod Hostýnem. Ale jestli bude všechno, tak jak má a trenér béčka pan Vaněk bude chtít, tak mile rád půjdu pomoci.

Jaké jsou vaše záliby kromě fotbalu?

Rád si zajdu na kolo nebo s kluky zahrát florbal.

Jak vidíte šance české reprezentace na nadcházejícím Euru?

Česká reprezentace má na to postoupit alespoň ze skupiny a pak se uvidí… (smích)

