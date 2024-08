(Smích) Popravdě kanonýra týmu nemáme. Minulou sezónu jsem sice nakonec skončil jako nejlepší střelec týmu, ale bohužel jen se sedmi góly. Doufám, že se nějaký ukáže, jestli to budu já, nebo někdo jiný, je to jedno. Hlavně aby se nějaký našel.

V uplynulé sezoně to nebylo optimální, došlo k výměně trenéra. Jak kabina přijala tuto změnu?

Výborně. Jarda Laciga je tady už dlouho, působil zde jako hráč, má zkušenosti, má co nabídnout a má respekt Určitě je to jméno, je to osobnost a myslím si, že to s ním na lavičce bude vypadat líp.

Jak se změní hra Napajedel v podzimní části?

Protože nejsme moc urostlí, musíme hrát technicky a rychle po zemi. Snad se nám to bude dařit a budeme vyhrávat.

Kdo budou v krajském přeboru největšími soupeři?

Opět budeme chtít hrát v popředí tabulky. Těžko říci, kdo bude čeřit vodu, kdo jak posílil, to ukáží až úvodní kola. Taková Nevšová bojovala o záchranu, nyní ukázala velmi kvalitní tým. Je složité předpovídat, kdo a jak na tom bude.

Vy osobně, jaké máte ambice a cíle?

Tak já hraji fotbal hlavně pro zábavu. Máme tady super partu, jsem tady spokojený. Hrajeme tady pěkný fotbal na pěkném hřišti. Zázemí je také dobré, stejně jako parta. Já jsem spokojený.

Sledujete českou ligu, komu fandíte?

V české lize sleduju maximálně zápasy Sparty, Slavie, Plzně, ale favorita nemám. Fandím jenom pěknému fotbalu a přeji jim v evropských soutěžích.

Máte nějaký oblíbený tým?

Ano, Manchester United? Tam bohužel už delší dobu trpím, ale tak doufám, že se to někdy zlomí.

Máte svůj fotbalový vzor?

Nemám, jdu svou vlastní cestou.