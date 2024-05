/FOTOGALERIE/ Před rokem se radovali ze zisku krajského poháru fotbalisté Strání, aby se nakonec po ovládnutí krajského přeboru dosáhli na double. „Máme stejný cíl! Chceme obě trojefe,“ netají se Vlastimil Chytrý, kouč Kvasic aktuálního lídra krajského přeboru a finalisty Poháru hejtmana Zlínského kraje, který ve středu od 17 hodin na zlínské Letné vyzve Slušovice.

Finále Poháru hejtmana Zlínského kraje 2023 (penalty) | Video: Libor Kopl

„Pro nás je svátek hrát na ligovém stadionu. Jedeme si to užít a samozřejmě vyhrát, třebaže papírový favorit je jasný,“ poznamenal trenér Slušovic Jan Večeřa, jehož výběr loni ve finále odcházel zklamán. „Co jsem se s kluky bavil, říkali, že byli ve finále šestkrát, ale jen jednou zvedli pohár nad hlavu,“ doplnil s úsměvem.

Krajský přebor: šlágr bez vítěze, Nevšová ztratila body v nastavení! Co trenéři?

Zatímco Kvasice v semifinále s přehledem vyřadily Nivnici (3:0), Slušovice se do boje o grál probojovaly na půdě favorizovaného Hrachovce až po penaltovém rozstřelu (1:1, 5:3 na pen.). „Do hry pošlu tu nejsilnější sestavu, která se ale bude lišit od víkendové. Mimo hru bude jen náš semifinálový spasitel Jirka Sigmund, který si na pondělním tréninku natrhnul sval,“ potvrdil Chytrý, jenž však udělá i další změny v sestavě. „Na nejdůležitější fázi sezony se nám naštěstí uzdravili všichni ostatní hráči. A protože jsme v sobotu šetřili na finále i našeho nejlepšího střelce Galetku a Pavla Vojtu, sestava bude jiná než posledně, nejsilnější možná,“ usmívá se Chytrý.

Ani soupeř nebude kompletní. „Vůbec. Celé jaro bojujeme s marodkou, chybělo nám až sedm hráčů. Už semifinále v Hrachovci odehráli kluci z béčka, nyní ve Štítné jsme měli dokonce dva dorostence,“ uvedl na upřesněnou Večeřa. „Snad z marodky přesvědčíme ze dva hráče, aby byli k dispozici alespoň na dvacet minut,“ přeje si kouč Slušovic.

Divizní Slavičín byl lepší, ale nakonec se bál o výhru. Kdo jej spasil?

Oba celky si budou vědomy důležitosti zápasu, i přesto se dá očekávat, že tempo hry by měly udávat Kvasice. „Proti sobě jsme hráli nedávno, před necelými dvěma týdny. Soupeře máme nastudovaného, hrát by se tedy měl technický fotbal, což by nám mohlo vyhovovat. Snad vyhraje lepší,“ dodal s úsměvem trenér Kvasic.

Slušovice jsou připraveny bojovat překvapit. „Nic jiného nám nezbývá. Tři kluci den před zápasem maturovali, tak snad budou mít ve středu odpoledne dvojnásobný důvod k oslavě,“ přeje si Jan Večeřa.