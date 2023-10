/FOTOGALERIE a VIDEO/ Lídr fotbalové I. B třídy skupiny A z Horní Bečvy prohrál o víkendu v Lužkovicích, kde se za domácí opět trefil Afričan Bossman Mickson Bonsu. A tak Ratiboř může jít po víkendové dohrávce v Bylnici do čela! Poslední Jablůnka si ve 13. kole vyšlápla na druhý tým tabulky z Ludkovic a Ratiboř si doma proti Halenkovu otevřela střelnici, kdy hosté dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Prlov si ve Vlachovicích s chutí zastřílel a již do půle nastřílel pět branek, nováček z Byniny ovládl derby v Poličné. Choryně v posledním díle podzimu nasázela Kelči pět banánů a městské derby v Bylnici vyznělo jednoznačně pro domácí.

Fotbalisté Lužkovic ve 13. kole I. B třídy skupiny A porazili Horní Bečvu.

LUŽKOVICE - HORNÍ BEČVA 4:2 (1:1)

Ivo Světlík, činovník Lužkovic: „Poslední utkání sezony s lídrem tabulky z Horní Bečvy přineslo výborný zápas proti nejlepšímu soupeři, na kterého jsme dosud narazili v soutěži, podpořený výbornou diváckou kulisou soupeře. Do zápasu jsme vstoupili vlažně a soupeř nás přehrával a zaslouženě šel do vedení. My museli nuceně střídat, přeskupili jsme sestavu a po standardní situaci se prosadil Kovář. Díky výborným zákrokům Valy jsme šli do kabin remízovým výsledkem. Do druhého poločasu nastoupil útočník Holík, hru jsme zjednodušili a i když soupeř se dostal po krásné akci do vedení, kluci to nezabalili a hráli nad své možnosti. Brankami Holíka a Kolaříka jsme si vedení vzali zpět a v závěru výhru pečeti krásnou hlavičkou naše "Černá perla" Mickson. Utkání se muselo divákům líbit a se sezónou jsme nakonec spokojení."

Pavel Roman, hráč Horní Bečvy: „Na zápas s námi odcestoval plný autobus příznivců, kteří nám vytvořili takřka domácí prostředí. Již po třech minutách nás Zetocha poslal do vedení. I nadále jsme pokračovali v aktivní hře a domácí jsme téměř k ničemu nepouštěli. Své vedení jsme mohli několikrát navýšit, což se nestalo a domácí po standardní situaci srovnali. Do šaten se tak odcházelo za stavu 1:1. Opět nám vyšel vstup do druhé půle a Vaníček nás poslal po pěti minutách do vedení. Poté Zetocha nepochopitelně minul ve vyložené šanci. Pak jsme ale dvakrát propadli a domácí z brejkových situcí dokázali vývoj zápasu otočit. Nás to pak hodně poznamenalo a z naší hry se vytratila lehkost a kazili jsme hodně přihrávek. Domácí těsně před koncem navýšili své vedení a zápas definitivně rozhodli. Z dobře rozehraného utkání před našimi výbornými fanoušky nemáme ani bod, domácí nám dali lekci z proměňování šancí. Koncovka nás trápí celý podzim a přes zimu na ní musíme zapracovat."

RATIBOŘ - HALENKOV 8:2 (4:1)

Jaroslav Kulhaj, trenér Ratiboře: „Utkání dvou týmů z čela tabulky jsme nakonec zvládli na jedničku i díky nedisciplinovanosti hostujících hráčů. Začátek utkání přinesl řasu šanců na obou stránách. Po dvaceti minutách jsme se ujali vedení. Hosté Škrobákem srovnali, ale o minutu později jsme vedli opět o jednu branku. O chvíli později jsme vstřelili třetí gól, kdy hosté reklamovali ofsajd tak vehementně, že byli nakonec vyloužení v jedné minutě Holec s Kašparem. Přesilovku jsme do půle dokázali jednou zužitkovat. Ve druhé půli hosté hráli ve dvojnásobném oslabení. Nám se podařilo vstřelit čtyři branky, kdy Matula zkompletoval hattrick. Hosté dali v závěru výsledku konečnou podobu. Diváci viděli deset branek a vysokou výhru domácího týmu. Sezonu zakončíme v Bylnici, kde dokonce můžeme zaútočit na první příčku."

Petr Uherek, trenér Halenkova: „ V úvodu utkání si oba celky vypracovaly pár dobrých příležitostí. Po dvaceti minutách jsme prohrávali, ale ve 32. minutě Škrobák srovnal. O minutu později jsme znovu inkasovali. Ve 36. minutě jsme dostali třetí branku, kdy se jednalo o ofsajd a doplatili dva naši hráči Holec s Kašparem vyloučením. Do půle domácí využili přesilovku, kdy vsítili čtvrtou branku. Ve druhé půli domácí postupně přidali čtyři branky, v závěru dal svoji druhou branku Škrobák."

VLACHOVICE - PRLOV 2:5 (0:5)

Karel Hověžák, trenér Vlachovic: „V první půli byl náš výkon katastrofální. Nefungovalo nám vůbec nic a svůj den neměl ani brankář. Hosté dirigováni zkušených Novosadem nás přehrávali ve středu hřiště a ukázali také velmi dobrou střeleckou potenci. Trestali naše chyby a do půle se radovali celkem pětkrát. My jsme nedali ani pokutový kop. Ve druhé půli jsme se zlepšili, snížili jsme na 1:5 a měli jsme i další šance a nastřelili jsme i brankovou konstrukci. Hosté bránili svůj náskok z první půle a do útočení se již příliš nepouštěli. Dvacet minut před koncem přišlo vyloučení po jednom hráči na každé straně. V závěru se nám podařilo vstřelit druhou branku. Utkání se rozhodlo již v první půli, kdy se hostím dařilo vše, na co sáhli. My si musíme s vedením sednout a říct si, jak budeme pokračovat dále, poněvadž postavení týmu v tabulce neodpovídá jeho možnostem."

Petr Sláčík, činovník Prlova: „První půle nám vyšla nad očekávání a dařilo se nám v zakončení. Domácí tým jsme přehrávali ve všech činnostech a dokázali jsme trestat jejich častá zaváhání. Do šaten jsme tak odcházeli s luxusním pětibrankovým náskokem. Domácí z kraje druhé půle snížili, nastřelili i tyčku, předtím nedali pokutový kop. Drama jsme ale již nedopustili. Taktickým výkonem jsme výhru udrželi, i když jsme přišli o vyloučeného Jana Novosada, stejně jako domácí o Plška. V samotném závěru jsme dostali druhou branku, ale to nic nemění na naší nečekané vysoké výhře."

CHORYNĚ - KELČ 5:0 (4:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „Poslední zápas sezony a ke všemu derby s Kelčí jsme chtěli zakončit výtěžně, což se nám i podařilo. Čekal jsem od Kelče větší snahu, ale od stavu 2:0 jsem od nich necítil chuť s výsledkem něco udělat. Celý zápas jsme diktovali tempo hry. První branku po uvolnění vstřelil na přední tyč Pavel Tvrdoň. Druhou po uvolnění po lajně a průnikem ve vápně šťastně přidal bratr Jiří. Po tom za mne hostům byl odepřen pokutový kop na Jiříčka, kterému Hořelka vykopl balon, ale i s nohama a za mě zlost hostů byla na místě. Ale měli jsme štěstí a rozhodčí nepískl. Potom ještě jednou zahrozil Jiříček únikem po lajně, ale střelou z úhlu minul. Pak jsme již přebrali otěže v zápase my a do vážné situace je nepustili. Do poločasu se ještě prosadil bratr Karel po rohu kdy zvyšoval na 3:0 a po rychlém brejku a přečíslení mne našel bratr Jiří centrem a já jsem hlavou dal na 4:0 a zkompletoval bratrský hattrick. Druhý poločas se už spíše dohrával, kdy jsme zahazovali spoustu šancí a přidali jen jednu branku, kdy jsem po centru nahrával bráchovi Karlovi na jeho druhý gól v zápase, kdy hlavičkou přehodil brankáře. Hosté ještě mohli zaznamenat čestný úspěch, ale po samostatném úniku se Ječmen zasloužil o čisté konto a nadvakrát zneškodnil šanci hostů. Zakončili jsme sezónu výtězně a za týden nás čeká poslední důležitý zápas tohoto roku, kdy doma vyzveme Hrachovec ve čtvrtfinále krajského poháru ."

Lukáš Vadel, trenér Kelče: „Utkání v Choryni jsme nezvládli. Inkasovali jsme již po šesti minutách. Po dvaceti minutách jsme prohrávali již o dvě branky. Do utkání jsme se mohli po šancích Jiříčka, navíc jsme měli kopat penaltu. Do půle jsme ještě dostali dvě branky. Druhá půle se už jenom dohrávala, domácí pak přidali ještě pátou trefu. Přezimujeme tak na dvanácté příčce se ziskem dvanácti bodů."

POLIČNÁ - BYNINA 1:3 (1:0)

Metoděj Nejedlý, trenér Poličné: „V hodně okleštěné sestavě jsme sice po půli vedli o jednu branku, ale bylo zřejmé, že je to jen otázkou času, kdy vyzrálejší hosté se střelecky prosadí. V závěru první půle nás dokonce Kudrát poslal do vedení. Hosté ale ve druhé půli dokázali trestat naše zbytečné chyby. Po sedmi miutách srovnali. Po hodině hry už vedli 2:1. Dvanáct minut před koncem se mohli radovat potřetí. Na svého soupeře jsme v této sestavě neměli a Bynina si po zásluze odváží tři body."

David Kelnar, trenér Byniny: „Utkání v Poličné jsme nakonec zvládli, i když jsme se na výhru s oslabeným soupeřem hodně nadřeli. Derby příliš fotbalové krásy nepobralo, nám se příliš nedařilo v zakončování akcí. Už do půle jsme si vytvořili množství brankových příležitostí, ale brankář domácích měl svůj den. Nakonec se domácí z ojedinělé akce dostali tři minuty před koncem prvního poločasu do vedení. Druhá půle byla podobná, jako ta první, s tím rozdílem, že se nám podařilo naše příležitosti zužitkovat. Po sedmi minutách Matula srovnal. Po hodině hry nám Kuchařík zajstil vedení. Stejný hráč v 78. minutě přidal svoji druhou branku a navýšil naše vedení na 3:1. V závěru se již nic podstatného nestalo. V poklidu jsme dokráčeli k pohodlného výhře, která mohla být dalejko vyšší, nebýt skvělých zákroků brankáře domácích Včelného. Přezimuje tak na 4. příčce se ziskem 23 bodů, což je na nováčka soutěže skvělá bilance a jsme spokojeni."

JABLŮNKA - LUDKOVICE 1:0 (0:0)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Důležité utkání o bytí a nebytí v soutěži jsme nakonec zvládli šťastnou brankou v nastaveném čase. Konečně se nám podařilo poskládat kompletní sestavu a na našem ýkonu to bylo znát. Hosté kritizovali výroky rozhodčího, což ale nemělo smysl. Nakonec jsme urvali cennou výhru, i když hosté měli také několik dobrých příležitostí ke skórování. Dotáhli jsme se výhrou na týmy před námi a ještě neházíme flintu do žita."

Filip Bartoš, činovník Ludkovic: „ Chtěl jsem hodnotit fotbal, ale bohužel nemůžu. Domácí vyhráli po šťastné akci na konci utkání. Musím se veřejně ohradit proti lži, kterou sudí Konečný napsal do zápisu o utkání. Žádná pořadatelská služba mě neodvedla, žádné vyhrožování neproběhlo. Přímo po zápase jsem tomuto člověku sdělil ve veškerém klidu, že budeme zadat o jeho vetaci a že si nepřeji aby Ludkovice ještě někdy pískal. Mám spoustu svědků z řad domácích, kteří byli z chování Konečného rozhořčení úplně stejně. Budu určitě nápomocen vysvětlení. Je smutné, že jeden člověk zkazí poslední fotbalový víkend. "

BYLNICE - BRUMOV B 4:1 (3:0)

Pavol Gabriš, trenér Bylnice: „Za pěkného podzimního počasí odehrál náš tým městské derby, kdy přivítal v areálu Pod Strání B tým z Brumova. Vývoj zápasu v první půlce v podstatě určil vítěze zápasu, kdy naši borci nastříleli tři branky. Nejprve se krásnou akcí prosadil ve 33. minutě David Řehák, kdy si narazil dvakrát s Martinem Krahulou a střelou pod břevno nedal brankáři šanci. Michal Makovec zvýšil ve 35. minutě střelou k tyči a třetí branku před odchodem do kabin přidal opět David Řehák. Ve druhém poločase začal náš tým hrát ze zabezpečené obrany s využitím rychlého přechodu do útoku, což se dařilo velmi dobře a v 79. minutě po vybídnutí Denisem Hudečkem zvýšil skóre Makovec. Krásnou střelou do šibenice z přímého kopu brumovský Běhunčík v 86. minutě pouze kosmeticky upravil výsledek na 4:1. Výborný výkon celého týmu dnes určil jednoznačného vítěze. Dnes k vítězství výrazně dopomohli individuální výkony hráčů, Davida Řeháka a Michala Makovce, kteří dnes patřili mezi rozdílové hráče. Na zápas zavítalo velké množství diváků z našeho města a věříme, že se nenudili. Děkujeme také našemu fanklubu mládeže, který vytvořil výbornou atmosféru."

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Derby v Bylnici přilákalo v pěkném nedělním počasí na tři stovky fotbalových příznivců. První půlhodina přinesla vyrovnanou partii s několika šancemi na obou stranách. My jsme ve dvou dobrých příležitostech zaváhali. Nám byl pak upřen stoprocentní pokutový kop, kdy navíc pomezní hlavnímu penaltu signalizoval. Ve 33. minutě se domácím povedla kombinace a dostali se do vedení. O dvě minuty později už bylo hůře, kdy se domácí prosadili po naší chybě podruhé. Výbornou čtvrthodinu domácí korunovali třetí trefou těsně před odchodem do šaten. Ve druhé půli jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí se zatáhli a bránili velmi pozorně. Na hřiště jsme poslali Dubčáka, který hru oživil, ale z několika šancí se nám skórovat nepodařilo. V 74. minutě musel pod sprchy brankář Marcaník. Deset minut před koncem domácí přidali čtvrtou branku a bylo hotovo. Čestný úspěch přinesla utěšená střela Běhunčíka z trestného kopu v samotném závěru. V silné sestavě jsme neupěli, domácí nás předčili v bojovnosti a v nasazení a to nakonec rozhodlo. Domácí bojovali na hranici sebeobětování a zkušený Lukšík uhlídal všechny naše ofenzívní hráče. My jsme podali ustrašený výkon a takto se především v derby hrát nedá."

PETR KOSEČEK