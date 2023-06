Drama začalo 7. června při dohrávce Kroměříže B proti Jaroslavicím, Jakub Dočkal při výhře 8:0 pomohl dvěma góly. Po zápase se dostal na metu 30 branek. Fryštácký Josef Křenek o pouhé tři dny později čtyřmi trefami režíroval vítězství proti Loukám. Dočkal ve stejném kole „doplatil“ na kolizi Hanáků s A-mužstvem, do víkendového střetnutí na Veselé tak nezasáhl. V závěrečném zápase jen snížil rozdíl na dvou branek, Křenkovi naopak v Březnici stačila i nula.

35letý Josef Křenek celkově vstřelil 33 branek, mužstvo Fryštáku rovných 70. Po letním návratu z Holešova mu pomohl vykopat čtvrté místo. O 14 let mladší Jakub Dočkal vsítil 31 gólů z celkových 131 suverénní Kroměříže B.

Mezi kanonýry poté byla větší mezera, Filip Kolařík z Lužkovic zaznamenal „jen“ 20 branek.

O góly se v ročníku 2022/2023 postaralo 211 různých střelců.

TOP 16 střelců

1. Josef Křenek (Fryšták) 33 gólů

2. Jakub Dočkal (Kroměříž B) 31 gólů

3. Filip Kolařík (Lužkovice) 20 gólů

4. Stanislav Uličný (Holešov B) 18 gólů

5. Štěpán Heinz (Kroměříž B) 17 gólů

6. David Dorazin (Tečovice) 15 gólů

7. Jakub Štěpánek (Chropyně) 15 gólů

8. Sándor Szivák (Veselá) 15 gólů

9. Erik Mlčoch (Kroměříž B)) 15 gólů

10. Zdeněk Matějka (Kostelec) 15 gólů

11. Jan Večeřa (Slušovice B) 12 gólů

12. Jiří Štefka (Tlumačov) 11 gólů

13. Petr Železný (Chropyně) 11 gólů

14. Jan Vopatřil (Tečovice) 11 gólů

15. Lukáš Kadrle (Březnice) 11 gólů

16. Tomáš Dujka (Veselá) 11 gólů

Kanonýr Křenek zažívá perfektní návrat. Odehrál bláznivé derby proti bráchovi

Karetní hříšníci

Žluté karty

Stal se třetím nejlepším střelcem soutěže, zároveň však pykal za nedisciplinovanost. Řeč je o lužkovickém Filipu Kolaříkovi, který ve 25 zápasech obdržel 14 žlutých karet. Ve čtvrtém kole z toho pramenila i červená karta.

Druhým žlutým hříšníkem v pořadí je Jiří Kovář, rovněž borec hájící barvy Lužkovic. Zkušený fotbalista dokonce dvakrát v sezoně uviděl červenou kartu, jednou bez žlutého varování.

Počet ŽK

1. Filip Kolařík (Lužkovice) 14

2. Jiří Kovář (Lužkovice) 10

3. - 4. Tomáš Rudolf (Kostelec) 9

3. - 4. Adam Běhula (Březnice) 9

5. - 7. Petr Železný (Chropyně) 8

5. - 7. Zdeněk Prokop (Holešov B) 8

5. - 7. Václav Dvorník (Ludkovice) 8

Červené karty

O červených kartách už lehce byla řeč. Čtyři hráči v sezoně obdrželi dvě, na víc „nedosáhli“. Kromě Jiřího Kováře to ještě byl Josef Valášek z Fryštáku a duo z Holešova B Vlastimil Štopl, Vojtěch Matulík.

Červenou kartu celkově uvidělo 24 borců.

Nejvíce ČK

1. - 4. Jiří Kovář (Lužkovice) 2

1. - 4. Vlastimil Štopl (Holešov B) 2

1. - 4. Vojtěch Matulík (Holešov B) 2

1 – 4. Josef Valášek (Fryšták) 2

Filip Kolařík (napravo) kromě 20 gólů uviděl 14 žlutých karet.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Počet hráčů

Minimálně do jednoho zápasu nastoupilo symbolických 444 hráčů. Dalších 24 maximálně zůstalo na lavičce v roli nevyužitých náhradníků, včetně trenéra rezervního mančaftu Holešova Miroslava Geráta. Vezmeme-li to průměrem, jedno mužstvo využilo 31 hráčů. Je však potřeba nezapomínat například na B-tým Kroměříže, který dal šanci více než 40 hráčům.

Nejstarší hráči

Tento počin byl těžko překonatelný. A zaslouží absolutorium. Nejedná se o nikoho jiného než 66letého Jaroslava Červenku, který při personální krizi vypomohl Veselé. Byly to dva zápasy, v Ludkovicích odehrál více než půl hodinu.

Klobouk je ale potřeba smeknout také před dalšími zkušenými hráči. Například před Radimem Korvasem, který letos oslaví 50. narozeniny. V dresu Kostelce však figuroval ve 23 zápasech. Loukám poté velel 47letý kapitán Radim Mikač, ten se objevil ve 24 utkáních.

Nejstarší hráči soutěže

1. Jaroslav Červenka (Veselá) v době zápasu 66 let

2. Viktor Karpeka (Kostelec) v době zápasu 51 let

3. Radim Korvas (Kostelec) v době zápasu 49 let

4. Radim Mikač (Louky) v době zápasu 47 let

5. Ondřej Machala (Veselá) v době zápasu 47 let

6. Aleš Ondík (Tečovice) v době zápasu 47 let

Nejmladší hráči

Do minulé sezony naskočil i jeden hráč, který se narodil v roce 2008. Pod mladým koučem Březnice Michalem Dostálem se příležitosti dočkal teprve 15letý Michal Sedláček, který dvakrát naskočil z lavičky. Další mladíci, rovněž 15letí, se duelu zúčastnili jako ročník 2007.

Nejmladší hráči, kteří v sezoně nastoupili

1. Michal Sedláček (Březnice)

2. Oldřich Buksa (Kroměříž B)

3. Martin Hořák (Kostelec)

4. Radim Potočný (Tečovice)

Radim Mikač patřil k nejstarším hráčům soutěže.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Železný muž

Kvarteto mužů nechybělo na hřišti jedinou minutu. Byli jimi kapitán Chropyně Jaroslav Kovařík, hrající trenér Veselé Tomáš Dujka, brankář Tlumačova Miroslav Škrabal a Petr Novák z Lužkovic.

Všechny minuty mohl absolvovat Patrik Čelůstka z Březnice, v posledním zápase však byl v 81. minutě vystřídán.

Nejvíce absolvovaných minut

1. - 4. Jaroslav Kovařík (Chropyně) 2340 minut

1. - 4. Miroslav Škrabal (Tlumačov) 2340 minut

1. - 4. Tomáš Dujka (Veselá) 2340 minut

1. - 4. Petr Novák (Lužkovice) 2340 minut

5. Petr Dočkal (Kostelec) 2334 minut

6. Patrik Čelůstka (Březnice) 2331 minut