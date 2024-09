Václav Uhlíř, trenér Sp. Hluk: „Vítězství Brumova je překvapivé, ale i zasloužené. Soupeř předvedl týmový výkon s maximální obětavostí a dokonale využil naši neschopnost v koncovce. V prvním poločase jsme šli do vedení 1:0, když Sopůškovu přihrávku s přehledem zakončil Martiš. Další šance na pojištění vedení jsme, ale neproměnili. Ve druhém poločase nás za to Brumov potrestal dvěma góly a výsledek otočil. Závěrečný tlak už vyrovnání nepřinesl, neproměnili jsme další šance včetně pokutového kopu.“

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: „Původně jsem se chtěl vyjádřit pouze k utkání, ale po shlédnutí komentáře na stránkách Hluku uvedu vše na pravou míru! Už před začátkem sezóny jsme požádali vedení Hluku o odložení utkání z důvodu svatby našeho kapitána. Zkoušeli jsme pátek před svatbou, jakoukoliv středu, odehrání utkání po podzimní části, nic nebylo vyslyšeno. Já osobně jsem volal domácímu trenérovi se stejným výsledkem. Hrát se bude v původním termínu. Jsem rád, že v Hluku mají internet a tudíž jak píšou, si to porovnali. Pokud vám chybí 8 hráčů a z toho 4 ze základní sestavy, je to dle Hlučanů nepatrné oslabení. Neznám mužstvo v kraji, které má tak široký kádr, aby je to neovlivnilo. I my jsme museli pozměnit taktiku a prezentovat se jinak, než chceme. Hráli jsme z bloku a čekali na brejky a standardky. Podali jsme výborný, kolektivní výkon podpořený výtečným výkonem brankáře Kubína, který zneškodnil v 90. minutě přísný pokutový kop. Možná, že po utkání by již domácí s odložením souhlasili. Přeju novomanželům hodně lásky a spokojenosti a doufám, že novomanželka bude našeho kapitána nadále podporovat.“

Branky: 24. Martiš - 60. Chovanec, 65. Opravil.

HRACHOVEC - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:4 (2:2)

Dušan Janošek, trenér a předseda Hrachovce: „Pro nezávislého diváka to byl skvělý fotbal okořeněný góly. V první půli byli hosté lepší, i přesto jsme dvakrát vedli, ale Štítná vždy dokázala manko smazat. Po přestávce byl k vidění souboj s opačným gardem. Přestože jsme byli lepší my, do vedení šel soupeř. Nakonec jme mohli i vyhrát, ale Štítná opět rychle srovnala. Vzhledem k průběhu je dělba bodů zasloužená, k vidění byl opravdu skvělý fotbal. Moc jsme chtěli vyhrát, ale absence našich tří opor je na našich výkonech znát. Musíme dál bojovat.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „

Branky: 5. Vaigl, 36. Malý, 71. Vrána, 75. Malý - 30. Struhař, 41. Valenta, 55. Liška, 77. Šebák.

NEVŠOVÁ - OSVĚTIMANY 0:2 (0:1)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Další ztráta moc mrzí. K vidění byl vyrovnaný zápas, rozhodně jsme si zasloužili alespoň bod. Bohužel dostali jsme po půlhodině gól z penalty, což poznamenalo naši hru proti silnému a zkušenému soupeři. Přesto jsme po změnách ve druhé půli hráli velmi dobře, ale bez gólů. Vypracovali jsme si šance, k vidění byl i jeden penaltový zákrok, ale obdobná ruka jako na druhé straně se pro nás nepískala. Měli jsme další dvě tutovky Bobčíkem, ale skvělý gólman jej zázračně vychytal. Bohužel naše písnička se stále opakuje, hra je solidní, místy velmi dobrá, ale chybějí góly a body. Bodů je málo, tabulka je vyrovnaná, zatím nám chybí výhry. Navíc v poslední minutě se nám zranil gólman, dochytával do konce, i proto jsme v samém závěru inkasovali podruhé. Máme moc zranění, skládáme to, jak to jde a bojujeme. Nyní nás čekají dvě derby se Štítnou a doma s Brumov. Derby jsou specifická, snad nám bude štěstí přát a podzim dohrajeme ve větším klidu.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První poločas jsme více drželi balon na svých kopačkách, bohužel jsme brankáře moc neprověřili. Nicméně trpělivostí a kombinační hrou jsme se dostali do vedení, kdy na levé straně po nacvičené akci Tomaštíkův centr zastavil domácí stoper rukou a následnou penaltu proměnil Tomáš Mareš. Domácí hrozili po dlouhých autech nebo standardních situacích. Druhy poločas tohle ještě více umocnili příchodem Aleše Urbánka. My zodpovědně bránili a spoléhali na brejky, které kdybychom vyřešili lépe, mohlo být rozhodnuto. Bohužel jsme akce nedotáhli a soupeř opět hrozil ze standardek. V této fázi nás podržel brankář Macháček. V závěru se nám podařilo vstřelil druhou uklidňující branku, kdy na 2:0 upravil Tomaštík střelou do protipohybu brankáře.“

Branky: 36. z pen. Mareš, 93. Tomaštík.

BYSTŘICE P. H. - BORŠICE 5:2 (1:1)

Roman Ondrůšek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Po dvou prohrách to bylo psychicky hodně náročné utkání. O to více, když už ve třetí minutě hosté kopali pokutový kop, který naštěstí pro nás gólman Janalík vychytal! Přesto šli hosté do vedení, ale nám se podařilo Barbořákem srovnat. Ve druhé půli Shokun přeloboval gólmana a otočil výsledek v náš prospěch, aby o deset minut později uvolnil Ligače vedli jsme 3:1. Dalšími dvěma góly Shokun dokonal výhru 5:2 zkompletovaným hattrickem. Za výkon ve druhé půli jsme si výhru zasloužili.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Branky: 52., 67. a 90. Shokun 23. Barbořák,, 62. Ligač - 14. Kolář, 70. Kolář.

KUNOVICE - KROMĚŘÍŽ B 1:2 (0:1)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Hostující mužstvo disponuje mladými hráči, kteří v zápase prokázali fotbalovost, velký pohyb, který nám dělal velké problémy. I přesto jsme se dostali do první šance my, ale Maleňák své sólo neproměnil. Naopak do vedení šli gólem do šatny po brejku a centru hosté. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, Kroměřížští dobře kombinovali a v 50.minutě přidali střelou zpoza vápna druhý gól. Po hodině hry zahráli hosté rukou v pokutovém území, ale penaltu Dan Flek neproměnil. O chvíli později se po standardní situaci míč odrazil na hranici velkého vápna a J. Zámečník snížil na 1:2. I přes velkou snahu se nám již vyrovnat nepodařilo.“

Radovan Budín, trenér Kroměříže B: „Po úvodních deseti minutách, kdy jsme trochu hledali tempo hry, přišla šance domácích, ve které nás skvělým zákrokem podržel brankář. Od tohoto momentu jsme převzali nad zápasem kontrolu. Dostali jsme se do kvalitní kombinace, která vedla k mnoha ofenzivním výpadům. Jen kvalitnější řešení finální fáze nás brzdilo od vstřelení branky. Až minutu před přestávkou jsme dokázali krásně sehrát křídelní akci a jít do vedení. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře. Dokázali jsme navázat na dobrou kombinaci z první půle. Skvěle jsme vyřešili situaci v poslední třetině hřiště a šli do dvou brankového vedení. Bohužel jsme nedokázali přidat rozhodující gól. Naopak domácí se dostali díky standardní situaci k pokutovému kopu, který sice neproměnili, ale nám se tímto momentem trochu změnil ráz hry. Začali jsme ztrácet míče, vytvářeli fauly a nedokázali dobře řešit ofenzivní situace. Domácí po další standardní situaci snížili, a protože jsme nedokázali naše šance proměnit, bylo utkání do posledního rohu výsledkově zajímavé.“

Branky: 63. Zámečník - 45. Steiner, 50. Pospíšil.

MORKOVICE - SLUŠOVICE 2:1 (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Pro vývoj zápasu vyrovnaných soupeřů bylo důležité, kdo se jako první gólově prosadí jako první. A byl to Kuba Novotný, který ve 40. minutě zajistil po standardní situaci naše poločasové vedení. Po hodině hry jsme měli výbornou desetiminutovku, ale brankář soupeře čaroval! Nestačil pouze na zakončení Dominika Knapa a rázem jsme vedli již 2:0. Hosté nám znepříjemňovali hru svoz rychlostí a důrazem. V 73. minutě snížil na 2:1 a díky tomu byl zápas dramatický až do konce. Před utkáním jsem na hráče apeloval, chtějí-li si užít radost z vítězství, musejí k fotbalovosti přidat tvrdou dřinu. A to se stalo. Vítězství je zasloužené a opravdu vydřené.“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Na krajské poměry na katastrofálním hřišti jsme podali podprůměrným výkon, když jsme se nevyrovnali se soupeřovou důslednou obrannou hrou. Zápas se nám vůbec nepovedl, neměli jsme odražené míče a byli jsme nedůrazní v koncovce. Zejména v prvním poločase jsme sice byli lepší na míči, bohužel bez výsledného efektu.“

Branky: 40. Novotný, 67. Knap - 73. Mach.

NAPAJEDLA - LUHAČOVICE 0:2 (0:0)

Jaroslav Laciga, trenér a předseda Napajedel: „Těžko se hodnotí zápas, kdy jste aktivní na míči, dostáváte se do šancí, jste nebezpeční, ale bez vstřelené branky!!! Soupeř maximálně využil našich dvou chyb a to mu stačilo, aby nás obral o všechny body. Dokud se budeme chovat v zakončení jako doposud, nemůžeme vyhrávat!“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Dlouho jsme si z Napajedel body nedovezli. I proto jsme měli motivaci to tentokrát změnit! První poločas byli domácí lepší. Nedokázali jsme udržet míč a jednoduchými ztrátami jsem se dostávali pod tlak. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Lépe jsme kombinovali a vytvářeli jsme si šance, ovšem Napajedla stále hrozila z rychlých protiútoků a ze standardních situací. V 74. minutě rozhodl krásnou střelou L. Garaja. V závěru ještě v rohu hřiště "vymotal" domácího gólmana D. Rajznauer a předložil Horáčkovi, který si počínal mazácky a míč uklidil k tyči. Pro nás je to cenné vítězství, získali jsme důležité body.“

Branky: 74. Garaja, 86. Horáček.