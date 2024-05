FOTOGALERIE/ Domácí fotbalisté na jaře prohráli i osmý zápas, na poslední Traplice stále mají pouhý pětibodový náskok. Lhota naopak díky vítězství 3:1 uhájila osmé místo I. B třídy skupiny C. Mezi těmito rivaly je už rozdíl 12 bodů. Hosté proti Malenovicím neprohráli ani ve čtvrtém vzájemném duelu od loňské sezony.

Malenovice se utkaly se Lhotou. | Video: Deník/Radek Štohl

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Lhota byla lepší. Využila brejky a zaslouženě u nás zvítězila. My jsme klukům řekli, aby hlavně natěsno bránili Červenku a stejně nám dvakrát utekl a dal dva góly. Hned ve 2. minutě dal stoper špatnou malou domů a my po velké chybě prohrávali. Bohužel na nás leží těžká deka, nemůžeme se z toho dostat. Situace není dobrá. Přijde mi, že někteří kluci už ani nezabojují. I když jsme výsledek po vlastním gólu soupeře v úvodu druhé půle srovnali, moc velkých šancí jsme neměli. Lhota hrála spíše zezadu, my jsme se snažili dobývat, ale moc nám to nešlo. V závěru jsme ještě přišli o vyloučeného Kostku, který strčil rukama do protihráče. Celkově to nebylo nijak vyhrocené derby. My jsme zklamaní. Nevíme, co s tím. Nastoupili jsme v nejsilnější sestavě, ale ani to nám nepomohlo.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Na domácích bylo vidět, že už musí zvítězit. Co jsem viděl soupisku Malenovic z předchozích zápasů, tak jezdili v málo lidech, teď byli k dispozici snad všichni. Hráli jsme svůj fotbal zezadu, tak, jak jsme chtěli. Měli jsme pět, šest gólovek, což je na jeden zápas dobré. Domácí byli lepší na míči, měli vyloženou jednu či dvě šance. Na derby to nebylo ani moc vyhecované utkání, naše červená byla za mě na konci zbytečná. Osobně jsem byl tři týdny nemocný, kluci třikrát remizovali, což mě štvalo. Za stavu 1:1 jsem se lekl, aby to znovu tak neskončilo. Výhra v derby? Je to odměna hlavně pro kluky na hřišti, obě mužstva to mají hodně do kříže, trenér Malenovic Leoš Válek je ze Lhoty.“

Branky: 48. vl. Sadil– 54. a 67. D. Červenka, 2. Knedla. ČK: 90. Kostka (Malenovice). Diváci: 257.

1/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 2/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 3/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 4/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 5/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 6/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 7/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 8/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 9/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 10/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 11/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 12/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 13/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 14/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 15/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 16/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 17/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 18/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 19/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 20/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 21/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 22/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 23/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 24/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 25/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 26/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 27/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 28/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 29/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 30/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 31/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 32/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 33/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 34/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 35/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 36/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 37/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 38/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 39/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 40/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 41/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 42/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 43/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3. 44/44 Zdroj: Deník/Radek Štohl Fotbalisté Malenovic na domácím pažitu nedokázali zlomit nepříznivou jarní bilanci, v derby podlehli Lhotě u Malenovic 1:3.

Zdroj: Deník/Radek Štohl