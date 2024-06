Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „S Kvasicemi jsme si to chtěli rozdat na férovku. Nechtěli jsme doma taktizovat, bránit. Chtěli jsme být aktivní, hrát dopředu. Hned v první minutě jsme si vypracovali velkou šanci. Chybělo málo, abychom šli do vedení. Slobodian ale orazítkoval jenom tyč a soupeř nás vzápětí potrestal. A tak to bylo celý zápas, který rozhodla kvalita Kvasic. Dneska jsme na to neměli. Hosté na tom byli daleko lépe než my, hlavně proměňovali své šance. Byli lepší, blahopřeji jim k vítězství, i k postupu. My jsme výsledek už pouze jenom korigovali, za což jsem rád. I přes vysokou porážku musím vyzdvihnout výkon našich mladých kluků, kteří se v takto těžkých zápasech učí. Je to pro ně důležité. Je to naše mládí, na kterém chceme v budoucnu stavět. Poprvé mezi muži se trefil dorostenec Rajznauer, který je velká naděje luhačovického fotbalu.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Radost je obrovská. Jsme moc rádi, že jsme zvládli hned to venkovní utkání a nemusíme se spoléhat na závěrečný domácí zápas se Štítnou nad Vláří. Máme jistotu a klid. Hluk byl zdatný protivník, celou dobu se nás drží. V Luhačovicích jsme dominovali od první do poslední minuty, v závěru už to byla exhibice. Jsem nesmírně šťastný. Před sezonou jsme si dali nemalý cíl, získat double. Pro spoustu lidí jsme byli za blázny. Někdo nám nevěřil, ale já jsem věděl, že kvalita mužstva na tuto soutěž nadstandardní, že to zvládnout můžeme. Jsem moc rád, že jsme to dokázali. Teď nechám kluky, ať si užijí oslavy, na které se tolik těší. Pro Kvasice je to historický úspěch. Poprvé vyhrály pohár i krajský přebor. Kluci mají ode mě absolutní svobodu, volnost. Mohou si to užívat a oslavovat, co to půjde. Tým jsme posílil už v zimě. Chci, aby si divizi zahráli hlavně kluci, kteří si ji vybojovali. Mám vytipované další hráče. Dokud to nebylo jisté, tak jsem je nechtěl oslovit. V pondělí je budu kontaktovat. Věřím, že tři hráči přijdou.“

Branky: 63. Danquah, 69. z pen. Rajznauer, 84. Červenka – 3., 53. a 56. Galetka, 33. a 67. Vojtášek, 36. Slaměník, 50. Berčík, 90. Galus.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BYSTŘICE P. H. 3:2 (1:1)

Josef Miklas, trenér Štítné na. Vl.: „Vítězství se nerodilo vůbec lehce. Soupeř vsadil na obranu a rychlé brejky a v 21. minutě se jim podařilo jeden zužitkovat ve vedoucí branku. Nám se podařilo krátce na to stav srovnat. Hned zkraje druhé půle, po krásné akci z pravé strany otočil skóre v náš prospěch Tom Vaculík. Soupeř ještě stačil po naší hrubé chybě srovnat, ale poslední slovo jsme měli my, kdy se hlavou prosadil Jan Hrnčiřík a zajistil body pro domácí tým.“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „V posledním duelu na půdě soupeře jsme chtěli bodovat. Po průnikové přihrávce Zorana jsme Shokunem šli do vedení, bohužel po půlhodině hry jsme po naší standardní situaci z protiútoku inkasovali – 1:1. Nevyšel nám nástup do druhé půle, kdy nás domácí přehráli a šli do vedení! O chvíli později jsme ale po přihrávce Schonvaldera Ondrouškem srovnali na 2:2. Pak rozhodčí dal pauzu na pití a než jsme se postavili do postavení, domácí rozehráli a dali nám vítězný gól na 3:2. Takové hloupé góly z pauzy nás stály body a strašně nás to mrzí! Kluci se snažili, dřeli a takhle smolně jsme přišli o všechny body!“

Branky: 31. a 46. Vaculík, 69. Hrnčiřík - 21. Shokun, 55. Ondroušek.

BORŠICE - NAPAJEDLA 0:1 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Zdenek Horňák, trenér Napajedel: „Poslední venkovní utkání za tři body, proto v týmu vládne velká spokojenost. Škoda jen, že se nám nepodařilo uhrát víc venkovních bodů, protože bychom bojovali o vyšší příčky než kde se momentálně nacházíme. Klukům patří za přístup a nasazení velký dík!“

Branka: 77. Drga.

MORKOVICE - NEVŠOVÁ 5:4 (3:0)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Podle výsledku by se dalo předpokládat, že se odehrálo velké drama. Ale ve skutečnosti to tak nebylo! Průběh zápasu a hlavně skóre stále hovořilo pro nás. Když jsme v 70. minutě vstřelili gól, na tabuli již svítilo 5:1. Hosté z Nevšové ovšem ani za tohoto stavu nic nevzdávali. Naopak my jsme v závěru ztratili koncentraci a soupeř toho využil. Nejvíce hrozil ze standardních situací a ze dvou rohů se mu podařilo gólově prosadit. Kaňka přišla v nastavení rozhodnutého zápasu. Souboj brankáře Jarky jsme odnesli dvěma tresty – vyloučením a pokutovým kopem. Do branky se postavil stoper Karlík, ale Petr Švach se nemýlil. Následovala rozehra a závěrečný hvizd. Na vítězství je nejhezčí bezprostřední pozápasová euforie a oslava v kabině. Tentokrát jsme si to nevychutnal, protože mě rozladily inkasované branky a zbytečné vyloučení.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Soupeři jsme vyšli vstříc a na jejich požadavek si přesunuli utkání na netradiční páteční podvečer. Úvodních 20 minut se hrála vyrovnaná partie, kdy obě mužstva spíše vyčkávala. Domácí se pak osmělili a vstřelili po sobě rychlé dva góly. Do poločasu přidali ještě jeden a ten tak skončil 3:0. Do druhé půle jsme vstoupili rezignovaně a soupeř zvýšil na 4:0. Tento stav byl ještě v 60. minutě utkání. Podařilo se nám snížit po rohovém kopu Šebákem na 4:1. Morkovice však po chvíli opět skórovaly a zvýšily na 5:1. Zápas se zdál být rozhodnut. Výstavní střelou se blýskl Petr Švach, kdy trefil spojnici břevna a tyče a vypadalo to, že padla branka, i pomezní rozhodčí tak signalizoval, hlavní sudí však branku neřešil. Nám se podařilo postupně snížit na 5:3 a v nastavení pak byl vyloučen domácí gólman za hrubé nesportovní chování, kdy zcela zbytečně našeho hráče na zemi atakoval. Nařízený pokutový kop Petr Švach proměnil a upravil na konečných 5:4. Morkovice byly lepším týmem, divácká kulisa je hnala za body a do 60. minuty bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Pak se ale karta obrátila a byli jsme to my, kdo diktoval tempo hry. Škoda, že už nám nezbýval čas na vyrovnání.“

Branky: 29. Holoubek, 33. Karlík, 44. Žourek, 55. Oplt, 68. Košárek - 65. a 82. Šebák, 77. a 92. z pen. Švach.

SP. HLUK - FRANC. LHOTA 5:3 (2:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Poslední domácí zápas sezony jsme zvládli vítězně, náš výkon byl ovlivněn ztrátou motivace a fotbalově nebyl tak kvalitní, jako v předešlých vítězných utkání. V zápase v podstatě o nic nešlo a chvílemi svou úrovní připomínal spíš přátelák než mistrovský zápas. Jediným pozitivem na naší straně zůstává kromě tří bodů čtyři vstřelené góly zkušeného Jana Dohnala.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Podali jsme mnohem lepší výkon, než před týdnem. I tak jsme v první půli působili zbytečně ustrašeně. Po změně stran se na skvělém pažitu hrál pěkný fotbal, chvílemi jsme sahali po remíze. Byla by asi zasloužená.“

Branky: 29., 35., 49. a 90. Dohnal, 53. Chodura - 54. a 58. z pen. Chmela, 51. Filák.

SLUŠOVICE - OSVĚTIMANY 1:0 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Za velmi teplého počasí se hrál velmi pohledný technický fotbal. Osvětimany na jaro posílily a bylo to znát. Velmi kvalitní protivník, skvěle velmi technicky vybavený. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a využili jsme jedno zaváhání soupeře ke vstřelení branky. Opět jsme hráli skvěle dozadu. Ve druhém poločase byl lepší soupeř, který nás hodně zatlačil. Byli jsme až příliš zalezlí. Nicméně soupeř si vážnější šanci nevytvořil.“

Roman Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Utkání se odehrávalo mezi šestnáctkami s minimem šanci na obou stranách. Utkání by slušela spíše remíza, domácí byli nakonec o ten gól šťastnější!“

Branka: 34. Kvasnica.

BRUMOV - HRACHOVEC 2:2 (1:2)

Martin Holek, trenér Brumova: Utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme plnili to, co jsme si řekli a dokázali jsme přenést věci z tréninku do hry. Začali jsme aktivně, drželi jsme míč, dobře jsme kombinovali, snažili jsme se o rychlý přechod do útoku a po ztrátě míče jsme dobře reagovali aktivním presingem. Soupeř hrozil z brejků a po jednom z nich mohl jít do vedení, my jsme dále pokračovali v dobývání soupeře a po krásné herní kombinaci jsme šli do vedení 1:0. Vytvořili jsme si i další brankové příležitosti, které se nám nepodařilo proměnit a soupeř nás potrestal dvěma rychlými brankami po našich hrubých chybách. To nás trochu poznamenalo a dělali jsme zbytečné chyby, pomohla nám poločasová přestávka a druhou půlku jsme pokračovali v aktivní a nátlakové hře. Tu jsme zúročili a dočkali se vyrovnání, dále jsme se dostávali do šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Ze zápasu mám dobrý pocit a kluky musím pochválit za všechno, zapracujeme na chybách a makáme dál. Poslední zápas do Bystřice pojedeme vyhrát a užít si to!“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Ve vyrovnaném duelu jsme v úvodu zahodili velkou šanci Žákem. Další minuty patřily domácím, z převahy vytěžili vedení, ovšem my dokázali ještě do přestávky výsledek otočit. Po změně stran Brumov vyrovnal. Škoda dalších zahozených šancí Žákem či Škabrahou, na druhé straně nás nejednou podržel gólman Michut. Zasloužená remíza, pozitivem je, že se v dobrém světle představili hned tři naši dorostenci.“

Branky: 30. Bublák, 51. Chovanec - 40. Žák, 42. Heřmánek.