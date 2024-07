„Hlavním důvodem jsou osobní a pracovní vytížení. Prostě už jsem časově nestíhal. Nyní si od fotbalu zcela odpočinu,“ potvrdil.

Třebaže jeho svěřenci v sezoně nepodávali zrovna vyrovnané výkony, právě jejich výkonnost nebyla hlavním důvodem radikálního rozhodnutí Horňáka. „Nebylo to sice pravé ořechové, ale to opravdu nebyl hlavní důvod mého rozhodnutí. Kromě práce totiž dostavuji dům a to vše mi vezme hromadu času. Neskončil jsem, protože by na mě někdo tlačil, nedařilo se výsledkově, prostě šlo o mé osobní rozhodnutí,“ zopakoval kouč.

Vedení klubu s jeho koncem přibyly vrásky na čele. Kvalitních trenérů, navíc se vztahem ke klubu, na trhu moc není. „Šok to pro nás úplně nebyl, o možném konci pan Horňák jsme už hovořili v průběhu jara. O jeho definitivním rozhodnutí jsme se ale dozvěděli tři kola před koncem,“ přiznal předseda napajedelské kopané Jaroslav Laciga. „Každopádně jsme se rozešli v dobrém, lidsky.“

Vedení ihned začalo s hledáním náhrady. „Oslovili jsme několik osobností, jejichž jména si nechám pro sebe, ale k dohodě nedošlo. Situaci tak budeme asi řešit z vlastních, klubových zdrojů. V tuto chvíli tak přípravu zahájíme pod mým vedením a trenéra dorostu, manažera mládeže Kryštofa Saiberta,“ upřesnil předseda.

Zda to bude definitivní složení pro podzimní část nového ročníku, se teprve ukáže. „I to je možné, netlačíme na pilu. Nějaká jednání probíhají, moudřejší budeme za dva týdny,“ dodal s úsměvem šéf napajedelské kopané Jaroslav Laciga.