„Zase tak tvrdé to nebude, ale málo náročné také ne,“ směje se trenér, jenž v minulosti vedl Kvasice, Chropyni, ale i divizní Slavičín či naposledy Štítnou nad Vláří. Tam strávil pět let.

„Uplynulý rok jsem si od fotbalu odpočinul. Až na jaře jsem vypomáhal ve Slavičíně s žáky a popravdě mi to opět vrátilo chuť do trénování. Bylo pro mě nabíjející, radostné vidět, jak děti fotbal baví, chtějí na sobě pracovat a zlepšují se,“ s úsměvem vzpomíná.

Kdy a proč jste se nakonec rozhodl pro Brumov?

Nabídku jsem dostal na závěr sezony, týden jsem si vzal na rozmyšlenou, zajel si na zápas do Osvětiman. Poté jsme se domluvili. O konkrétní délce kontraktu se mi hovořit nechce, protože vždy rozhodují výsledky a naplnění očekávání. I přesto věřím, že stejně jako posledně se bude jednat o dlouhodobější spolupráci, která obě strany posune dál!

Dostal jste od vedení cíl?

Bavili jsme se, že se chceme dostat na vyšší příčky, než kde se nacházel tým ve skončené sezoně. Kromě duelu v Osvětimanech jsem viděl i ten s Hrachovcem, který měli výsledkově zvládnout. Kluci byli herně lepší, ale brali jen remízu.

Už jste se viděl s týmem? Byl jste představen?

Zatím jsem si s každým hráčem telefonoval. Každému jsem sdělil termín začátku přípravy a individuální, běžecký plán pro tyto dny. Nechtěl jsem totiž, aby kluci jen tři týdny odpočívali. Většina je sice aktivní, dělá v pauze jiné sporty, ale tento plán je má opět nastartovat, získat chuť do nadcházející společné práce.

Co se chystáte v Brumově změnit?

Jak jsem říkal, výkon kluků z posledního kola se mi líbil. Zlepšit ale musíme efektivitu, proměňování šancí a snížit individuální chyby. Skladba týmu není špatná a ani nyní žádné hráčské zemětřesení nechystám. Uvidíme po podzimu, v zimě.

Dojdou nějaké posily?

Zatím to není v plánu, ale nevylučuji to. Musel by to ale být kluk dvakrát lepší než současní. V opačném případě raději dám přednost odchovanci než hráči, jenž nemá úplný vztah ke klubu.

Zbylý kádr se vám tedy podařilo udržet?

Volného prostoru k přestupu využil brankář Robin Doubrava, jenž odchází do Slušovic. Otazník visí ještě nad jedním hráčem, který je pracovně vytížen, musí dojíždět.

V úterý startujete společnou přípravu. Bude opravdu náročnější?

Popravdě moc času není. Chci udělat test, jak jsou kluci na tom, možná jim mohly v závěru soutěže a zápasů docházet síly. Každý týden trénink podřídím situaci, nechci kluky hned na úvod zničit, pak by se nám to mohlo v úvodních třech kolech vrátit. Zásadní bude, aby kluci chodili na tréninky a chtěli oboustranně pracovat.

Už máte jasno o přípravných zápasech?

Ano. Budou tři – s Baťovem, Bojkovicemi a Kunovicemi. Pohárové fázi se vyhneme.

Co říkáte na změny v dalších týmech krajského přeboru?

Moc informací nemám, přípravy startují až za týden. Zaslechl jsem jen o odchodu Šebáka z Nevšové do Štítné. (úsměv)

Jaký jste si dal cíl pro nadcházející sezonu?

Při této otázce si vždy vzpomenu na slova pana Škorpila – vždy chcete všechny body, ale většinou se to pokazí hned v prvním kole! (smích) Vážně - vždy chci vyhrát, ale záleží na soupeřích a okolnostech. Nyní je pro mě v Brumově vše čerstvé.

Jak se vám tedy líbí los?

(smích) Jedeme do Slušovic a pak doma hostíme nováčka Kroměříž B, kde nikdy nevíte, s jakou sestavou dojedou. Každopádně je to ostrý start. A jestli má soutěž favorita? Loni to byly Kvasice, které měly kádr a rozpočet na špici divize, teď tady nikdo takový zatím není. Očekávám vyrovnanou soutěž.