/ANALÝZA/ Škatule, škatule hejbejte se! Takto se musí cítit po čtvrtečním oficiálním rozdělení soutěží a skupin krajských fotbalových soutěží řada klubů. Největší nespokojenou skupinou je ta, která si myslela na účast v I. B třídě skupině B. Tedy zlínské, jak je neformálně označována.

Fotbalový míč. | Foto: ČTK

„Zde je přetlak, požadavek zástupců klubů, dlouhodobě suverénně největší. Na čtrnáct míst jsme i letos zaznamenali 18 žadatelů,“ upřesnil Stanislav Travenec, předseda Sportovně-technické komise Zlínského Krajského fotbalového svazu.

Klíč výběru má v tomto případě STK už nějaký čas nastavený. „Protože je tento stav - přetlak v posledních letech pravidlem, tak STK vybrala kritéria a stanovila pravidla, podle nichž se hodnotí jednotlivá mužstva. Jedním z nich je, že se při povinném přesunu do jiné třídy musí absolvovat pouze jeden ročník a tím se mužstva v "nechtěné třídě" vystřídají,“ pustil se do vysvětlování Travenec. „Vzdálenost je důležité kritérium, ale není jediné. Dalšími neméně důležitými složkami jsou sportovní hledisko, tedy pořadí po skončení soutěže, ale také počet a kvalita mládežnických mužstev. Složením těchto pravidel vyšlo trio „postižených“ - 10. Kostelec, 9. Slušovice B a 7. Veselá,“ doplnil šéf STK.

I přes minimální změny vyplývající ze sestupů, kdy z moravských soutěží (divize) do krajské nesestoupil žádný tým, došlo k několika nečekaným pohybům.

Zatímco v krajském přeboru postup rády přijaly Kvasice a o soutěž níže se musela poroučet Francova Lhota, ze dvou skupiny I. A třídy právo postupu z prvního místa využila jen rezerva Kroměříže. „V áčku první Kateřinice (62 bodů) i bodově z druhých míst lepší rezerva Valašského Meziříčí (57) postup odmítly. Naopak zájem potvrdily až další v pořadí oslovené Kunovice (54),“ upřesnil Travenec.

V I. B třídě možnost postupu využily všechny vítězné celky skupin – Horní Bečva, Tečovice i Uherský Ostroh.

Ač se Zborovice udržely v I. A třídě, nakonec jako jediné se rozhodly pro dobrovolný sestup až do okresního přeboru Kroměřížska. Zde tak vedle vítězných Rymic přijala nabídku k postupu do „kraje“ i druhá Lubná. „Naopak uvolněné místo v I. A třídě přijaly až Zdounky (49 bodů), když předtím odmítli nabídku na druhé příčce lépe bodující Holešov B (55) a Ludkovice (51),“ potvrdil šéf STK. „Druhým celkem, který dobrovolně opustil I. A třídu, byly Těšnovice, které se ale přihlásily jen o soutěž níž, do I. B třídy. Na jejich místo pak přijala postup Bynina (47), když předtím odmítly možnost jít výše Březnice (50) a Buchlovice (47).

Z okresních soutěží vedle již zmíněných Rymic a Lubné z Kroměřížska postoupili SK Zlín, Hluk B, Hovězí a také ve vsetínském okresním přeboru druhá Hošťálková. „Vystřídala Prlov, který se přihlásil do okresních soutěží na Valašsku,“ doplnil Stanislav Travenec.