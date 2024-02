Přestože přestávka byla krátká, zásadní změny se dočkal. „Za ty roky, co jsem zde byl, je nyní v kádru nejvíce hráčů, co pamatuji. Navíc dost mladých,“ raduje se Večeřa. „Už závěr podzimní části ukázal, že tým má perspektivu, kolektiv je zde super, navrátivší odchovanci vytvořili partu. Suma sumárum cítím, že můžeme jít tabulkově nahoru,“ usmívá se kouč, který se zápisnému za návrat do kabiny nevyhnul. „Kolik a čeho to bylo, si nechám pro sebe. Ale zápisné je v tekuté formě,“ naznačil.

Se společnou přípravou začali ve Slušovicích 10. ledna, makají na sobě třikrát týdně. „Do toho vždy o víkendu zápas, osm celkem,“ spočítal Večeřa. „Zásadní je, že nás nyní už nechodí na tréninky jen dvanáct, třináct, ale okolo dvaceti. Tréninky mají jiný náboj, nasazení. Už se kvůli zranění nemusíme bát cvičení jeden na jednoho, dva na dva. Teď jedeme naplno!“

V plánu má také herně stmelovací soustředění, která začátkem března proběhne v Brumově. „Loni jsme byli v Luhačovicích, nyní se vracíme do Brumova, se skvělým zázemím. Jen ubytování budeme mít jiné,“ potvrdil.

Co se hráčských změn týče, ani ve Slušovicích nezůstali neposkvrněni. „Domů do Hovězího se vrací Láďa Surovec, Martin Mydlář s námi absolvoval dva tréninky a pak se vydal za lepším do Luhačovic,“ shrnul odchody Večeřa, jenž naopak uvítal zpět doma odchovance Matyáše Pěnčíka. Naposledy působil ve Zlíně u U19. „Další posily záměrně nehledáme, náš kádr je široký. Baví mě pracovat s mladými. Věřím, že za rok budeme v takové kvalitě, abychom si vystačili s tím, co máme. Cesta vlastních odchovanců je nejlepší,“ uvědomuje si kouč.

O startu odvetné části stihnou Slušovice odehrát osm zápasů, polovinu již mají za sebou. Se střídavými úspěchy. Naposledy padli kvůli třem brankám ve druhé půli s divizním Vsetínem. „Poločas jsme se drželi, předváděli dobrý fotbal. Poté domácí prostřídali osm hráčů a byli efektivní. Nyní nás čekají duely s Francovou Lhotou a Baťovem. Generálku sehrajeme s Nivnicí,“ upřesnil.

A koho trenér Slušovic považuje za favorita krajského přeboru? „Kvasice budou hodně silné, chtějí výše, silný bude i Hrachovec. S ním se v semifinále krajského poháru utkáme o postup do finále na Letnou, kde si stejně jako soupeř toužíme zahrát o ušatou trofej,“ má jasno Večeřa.

„V mistrovské soutěží chceme skončit co nejvíce, ideálně nejblíže medailovým příčkám. Na bedně bude těsno,“ usmívá se Jan Večeřa, podle kterého hodně napoví hned úvodní dva domácí duely. „Šest bodů by nás mohlo nastartovat,“ přeje si kouč Slušovic.