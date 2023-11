ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub…

„Co se týká předváděné hry, to už tak růžové nebylo,“ pustil se do hodnocení zkušený trenér ve službách Štítné. „Byly zápasy, které nám herně sedly, ale i takové, kde jsme se dost trápili,“ doplnil.

Při pohledu na kvalitu protivníků mu v hlavně jeden zůstal. „Ve velmi dobrém světle se u nás představil Hluk, který nás přehrával, avšak doplatil na žalostnou koncovku a nakonec od nás odjížděl s prázdnou,“ s odstupem času se usmívá Miklas, jenž současně na jeden zápas hned tak nezapomene.

„Největším propadákem bylo utkání v Luhačovicích, kde jsme nezvládli druhý poločas a dostali jsme za dvacet minut pět gólů. Naopak nejvíc se mi na podzim líbil výkon s Nevšovou,“ rozplývá se trenér pátého celku krajského přeboru.

Jako drtivou většinu trenérů nejvyšší soutěže v regionu jej mile překvapily výkony nováčků, kteří neohroženě vtrhli do přeboru a po polovině soutěže většině ukazují jen svá záda.

„Je až neskutečné, jak rychle se Hrachovec s Hlukem adaptovaly na krajský přebor, klobouk dolů,“ naoko smekl Miklas. „Kdo mě zklamal? Zde se to velmi těžce hodnotí, protože každý tým se snaží hrát, co nejlíp, ale ne vždy to jde podle představ.“

S koncem podzimní části také ve Štítné ubrali na přípravě, ale brzdu úplně nezatáhli. „Až do poloviny prosince se dál scházíme jednou týdně, doplňkovými sporty se držíme v kondici. Opět naplno a společně začneme s přípravou v domácích 12. ledna. V únoru bychom měli absolvovat třídenní soustředění. Odehrát bych chtěl pět přípravných zápasů, kde tři soupeře již máme a dva musíme ještě oslovit,“ upřesnil trenér.

Zde se také ukáže, v jaké sestavě se úspěšný kádr Štítné nad Vláří opět sejde. „Otázka příchodů a odchodů se bude vše odvíjet podle toho, jestli hráči, kteří jsou u nás na hostování, budou chtít i nadále u nás pokračovat,“ zdůraznil úspěšný trenér, jenž dělá maximu pro udržení podzimní sestavy.

„Bota nás jednoznačně tlačí na pozici středního záložníka, kde bychom chtěli tento post rozhodně posílit,“ zdůraznil Josef Miklas, jenž má pro jarní část jasný cíl: „Předvádět hezký fotbal a pohybovat se v horní polovině tabulky.“

