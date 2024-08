„Určitě chceme hrát horní polovinu tabulky. A také v krajském poháru chceme dojít co nejdál,“ má jasno 28letý zadák nováčka.

Postupové oslavy už odezněly? Byly náročné?

Byly. užili jsme si to! (smích) Slavili jsme to vlastně nadvakrát. Hned potom, co jsme udělali postup a pak při předávání ocenění. Takže to se to zapilo poctivě!

NA VIDEOROZHOVOR se podívejte níže.

Jaká byla příprava. Po postupu náročnější?