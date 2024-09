„Popravdě ještě nemáme s pojišťovnou vyřešenou červencovou povodeň v našem objektu a nyní budeme řešit další. Situace je pro nás o to bolestivější, že během léta proběhla drahá rekonstrukce našeho zázemí, šaten a nevíme, nakolik je znehodnocena,“ řekl zklamaně místopředseda fotbalového klubu a Sokola Mysločovice Jiří Kučera.

Odhadovat víkendovou výši škody si netroufl. „Díky vytvořeným pískovým bariérám vniklo do budovy, šaten necelých deset centimetrů vody a bahna, ale i tak se podle všeho podepíšou na nově vylitých podlahách s nalepeným linoleem. Také nově udělané zdi s elektroinstalací nasály vodu a teprve v příštích týdnech uvidíme, jak moc se budou muset opravovat nově nahozené omítky. Je to vše k pláči,“ posteskl si.

„Od neděle v areálu probíhají brigády, všichni - i starší členové - tvrdě makají, aktuálně se intenzivně snažíme sehnat vysoušeče. Vrásky nám rovněž přidělává otázka, jak dofinancujeme právě letní rekonstrukci. Polovinu zaplatila dotace, zbytek jsme měli přislíben od obce a Sokola. Ale nyní kdo ví, jak naše povodněmi zkoušená naše bude moci příslib naplnit!“ uvědomuje si vážnost situace Kučera.

V neděli ráno zasáhla mysločovický fotbalový areál největší ničivá povodňová vlna. Přes budovu a větší část hřiště se totiž valil téměř sto metrů široký proud vody z místního potoku Racková, který do té doby brzdil poldr mezi Lechoticemi a Mysločovicemi.

„Při dostavbě poldru jsme si všichni mysleli, že máme klid. Ovšem už v létě se ukázalo, že hodně vody zadrží, ale v dnešní době to dostačující nebude. A především aktuálně nevíme o lepším zabezpečení. Asi si budeme muset na tyto občasné, extrémní stavy zvyknout a udělat další opatření hlavně směrem k ochránění našeho zázemí, kabin,“ krčí rameny místopředseda.

Podle místních pamětníků byla síla víkendové ničivé vody největší od roku 1997. „Jsem Machovjan, ale od místních kolegů vím, že záplavy hřiště jsou zde častý jev. Ale tak velké a hned dvakrát za čtvrt roku, to je na všechny moc!“ zopakoval Kučera.

V jednu chvíli dokonce v hlavách místopředsedy proletěla myšlenka o konci sezony, či i konci kopané v Mysločovicích. „S každým dnem je ale vyhlídka veselejší! Co mám zkušenost, hřiště by v případě dobrého počasí mohlo být způsobilé do tří týdnů,“ počítá. „Pokud se bude pokračovat v soutěžích OFS, asi budeme dál hrát. Dál budeme trénovat v Míškovicích, i proto, že jsme v létě nadvakrát revitalizovali trávník, což po víkendu rovněž přišlo vniveč. Uvidíme, jak vše bude vypadat, až voda zcela opadne. Veselý pohled to ale není,“ přiznává Kučera, jenž už uvažoval, jestli nebude výhodnější se pokusit s dotacemi vyměnit přírodní trávník za ten umělý.

„Možná by to mohlo pomoci, velká voda je zde velký strašák! Jisté je, že kvůli ní by samotné hřiště muselo být navýšené minimálně o tři čtvrtě metru. Protože hřiště z poloviny patří dvěma soukromým majitelům, moc reálně ani tuto změnu nevidím. Holt se budeme muset dál prát nejen s fotbalovými soupeři, ale i s přírodou a jejími rozmary. Osobně nechci, aby kopaná v Mysločovicích skončila, neboť jsme fotbalovou spádovou oblastní pro další obce okolo nás,“ dodal rozhodně Jiří Kučera jenž společně s dalšími kolegy bude o fotbalové budoucnosti Mysločovic jednat na pondělním zasedání výboru klubu.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Fotbalový areál a hřiště. | Video: Břenek Martin