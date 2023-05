TLUMAČOV – HOLEŠOV B 1:3 (0:1)

Jiří Kvasnička, trenér Tlumačova: „Z naší strany to nebyl podařený zápas – vázlo nám zpracování, měli jsme problém s prvním dotekem. Vše trvalo. Začátek jsme ještě nějak zachytili, pět sedm minut to šlo. Hosté nás pak přehrávali na míči, po pěkné střele k tyči dali první gól. O přestávce jsme udělali změnu, přeskládali jsme to a vyrovnali. Holešov ale opět po střele po zemi k tyči šel do vedení. Pak jsme to otevřeli, hostům se to podařilo potrestat. Po minulé výhře ve Veselé jsme možná žili v domnění, že to půjde samo. Soupeř byl stejně jako my mladý, běhavý, rychle nás dostupoval. Na velkém hřišti nám nedal prostor."

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Pro diváka to nebyl moc pohledný fotbal, spíše kopaná mezi šestnáctkami. Oba týmy si v prvním poločase vytvořily závary, vždy chybělo kousek ke skórování. Nakonec jsme to otevřeli po dobré střele Uličného z dvaceti metrů, když si předtím perfektně zpracoval balon. Tlumačov nás na deset patnáct minut docela zatlačil, měl několik rohů, po jednom nás potrestal a vyrovnal. Reagovali jsme hned střídáním, na hřiště šli Olša a mladý Zdráhal. Vyšlo to, oba se zapojili do akce, po které jsme skórovali Charuzou. Znovu to bylo zakončené z dvaceti metrů. Tlumačov se zápas snažil zvrátit do remízového stavu, perfektně jsme však bránili. Patnáct minut před koncem špatně zahrál standardní situaci, my utekli tři na jednoho, potrestali jsme to gólem na 3:1. Zbytek utkání jsme si kromě jedné standardky pohlídali. Body bereme všemi deseti."