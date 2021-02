„Ještě před pár týdny jsme počítali s pětidenní přípravou v Turecku, dokonce jsme na příští týden měli dohodnutý duel s místním FC Konakli Alanya. Vše ale padlo. každopádně zde máme skvělou partu, která již před dvěma roky podobnou akci, tehdy na Kypru, absolvovala. A především se pak na jaře z beznadějné pozice nakonec mezi krajskou elitou zachránila,“ připomněl kouč Boršic Pavel Cigoš, jenž nedávno oslavil 50. narozeniny.

„Kvůli všem opatřením ale všechny oslavy proběhnou až v létě,“ smiřuje se fotbalový odborník.

Jako při svém příchodu do klubu, kdy v zimě 2018 přebíral tým s nulovým bodovým kontem a skórem 6:96, i nyní jej v odvetné části čekají záchranářské práce.

„Nyní jsme ale o kus dále. Ještě sice ne tak daleko, jak bych si představoval, ale rozhodně je naše situace výrazně lepší,“ je optimistou Cigoš, jehož výběr má na chvostu přijatelnou, hratelnou ztrátu.

„Popravdě jsme si před sezonou představoval, že budeme hrát nahoře. Bohužel na startu se nám kádr hlavně v defenzivně rozpadl a vše se lepilo za pochodu. Bohužel nám nepřálo ani štěstí, hodně zápasů jsme o gól prohráli, kdy jsme v závěru vyrobili školácké chyby,“ mrzí trenéra.

„A když jsme se konečně začali sehrávat a zlepšovat, měli vyzvat sobě rovné soupeře, přišlo přerušení.“

I proto vedení klubu ani trenér neuvažovali o nějaké změně u kormidla týmu.

„Popravdě mě ani nenapadlo se ptát, zda mám pokračovat. Vždyť jsem zde ještě neabsolvoval ani jednu kompletní sezonu. Zatím je zde rozdělaná práce, která má vést ke stabilizaci. Chci zdejší fotbal opět postavit na pevné základy,“ dává si za cíl Cigoš.

Aktuálně pracuje s mladým perspektivním týmem s věkovým průměrem okolo 23 let.

„Jistě má ambice. Například čtveřice obránců má v průměru necelých 21 let, což není ideální. Kvůli této nezkušenosti jsme na podzim ztratili pár bodů. Do odvet to chceme změnit,“ hřímá kouč, jenž právě do defenzivy plánuje získat dva kvalitní fotbalisty.

„Na střed a kraj. Dále pak po jednom do zálohy a do útoku. Prostě dodělat věci, které se nepovedly před sezonou. Jinak žádné zásadní změny neplánujeme, nevím ani o odchodech.“

S výjimkou měsíce na přelomu roku se Boršičtí dál snaží o společnou přípravu v rámci epidemiologických nařízení.

„Pracovali jsme ve skupinkách, od poloviny ledna nyní opět jen ve dvojicích. Je to složité, makáme především na kondičce, absolvujeme krosové výběhy. Bez skupinového kontaktu je složité připravit tým na sezonu. Všichni čekáme na rozvolnění,“ netají se trenér, jenž by se v případě potřeby nebránil ani povinnému testování.

„O víkendu jsme měli sehrát první přípravný duel ve Strážnici, dohromady čtyři. Vše mělo vyvrcholit generálkou v Mutěnicích.“

První mistrovské utkání mají Boršičtí odehrát první březnový víkend s Napajedly.

„Nevěřím, že se odehrají všechny zápasy, bude to složité. Každopádně chceme dokázat, že patříme mezi krajskou elitu a zachráníme se,“ je optimistou Cigoš.

„I když bylo před sezonou dané, že soutěž bude považována za dohranou, když se absolvuje větší polovina zápasu, já bych ji opět anuloval. Nikdo neví, kdy se začne, proto bych zbytek sezony pojal jako přípravu na další, která bude snad už normální,“ dodal svůj pohled na věc Pavel Cigoš.