Předseda FC Fryšták Vratislav Rudolf: S navrátilcem do sestavy Jiřím Dobešem bychom mohli zabojovat o 4. příčku

fotbalisté FC Fryšták | Foto: Libor Drábek, archiv klubu FC Fryšták

,,V období kolem 20. ledna jsme ze Zlínského krajského fotbalového svazu měli informace, že by se v nejbližších dnech po uvolnění některých vládních omezení mohly mužstva v malých skupinkách připravovat. A to 6 lidí na jedné polovině hřiště a 6 lidí na druhé polovině hřiště. Ovšem minulý týden se opatření ještě zpřísnila,“ pořád neví, co se bude v nejbližších dnech a týdnech dít předseda FC Fryšták Vratislav Rudolf. Jeho hráči od října trénují individuálně.