„Doteď to bylo více než dobré, byl jsem spokojen. Odehráli jsme utkání s Holešovem (1:2) a na soustředění v Luhačovicích s Ratíškovicemi (4:2),“ doplnil výčet přípravných utkání Lehkoživ, jehož výběr čeká další duel v sobotu v Hulíně, kde od 14 hodin vyzve Zborovice. „Další středu nás čeká zápas s rezervou Kroměříže a poté duel s Všechovicemi,“ doplnil.

Za pochodu přitom musí dávat sestavu, kterou během zimní přestávky opustili hned tři fotbalisté - Pavel Vojtášek má coby voják povinnosti mimo republiku, Radim Lysák je po operaci kolene a bude delší čas mimo hru. Zdravotní problémy přivedly k rozhodnutí herní pauzy také Jardu Baculáka.

Vedení ambiciózního klubu tak začalo rychle jednat a hledat náhradu. Výsledkem je trojice nových tváří v přípravě Kvasic. „Připojili se k nám Josef Smažinka z Morkovic, Dominik Hradil z Chropyně a Kamil Chudoba z Kozlovic. Po pár týdnech spolupráce my i hráči mají zájem odehrát jarní část u nás, nyní tak jednáme s kluby o formě jejich působení u nás,“ potvrdil Lehkoživ.

„Jinak zůstal kádr pohromadě. Pokud se podaří příchod trojice posil dotáhnout i formálně, nemáme důvod dál tým doplňovat, konkurence se zdravě zvedne.“

Coby třetí celek soutěže může při náskoku vedoucího Strání reálně pošilhávat po druhé příčce, která by za určitých okolností mohla být také postupová. „Popravě nyní to neřešíme. Dali jsme si postupné cíle, pokud možno v každém duelu uspět, vyvarovat se výkyvům posledních sezon,“ zdůraznil trenér Kvasic, který současně potvrdil dlouhodobý zájem dostat se mezi divizní společnost. „Když by se něco naskytlo, určitě bychom to zkusili.“