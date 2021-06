„Bylo to z obou stran hodně syrové, pro nás to byl vůbec první zápas po dlouhé osmiměsíční přestávce,“ upozornil kouč Napajedel Josef Pospíšil.

„Sice už nějaký čas chodíme trénovat, ale ještě to nemá očekávanou kvalitu. Spíše je to jen o pohybu a fotbale. I dnes to bylo spíše pro radost, kdy jsme prostřídali všechny hráč lavičky včetně dvou dorostenců. Utkání ale splnilo účel,“ pochvaluje si trenér domácího výběru, který do letní dovolenkové přestávky stihne odehrát ještě jeden zápas.

„Za dva týdny v sobotu 19. června bychom měli vyzvat Baťov,“ dodal Pospíšil

NAPAJEDLA – BYSTŘICE P. H. 4:4

Branky: 5. Huťka, 8. Simerský, 52. Holomek, 64. Drga - 13. a 21 Votava, 39. a 47. Pavlík.