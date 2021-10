I když amatérští hráči i profesionálové zaregistrovali výsledek rozsáhlé studie vědců z Univerzity v Glasgow, že hlavičkování ve fotbale vážně zvyšuje riziko vzniku demence a dalších neurodegenerativních onemocnění, dokud to pravidla dovolí, budou hráči ve všech soutěžích používat hlavu při kopané dál.

„Myslím si, že my fotbalisté toho v hlavě stejně moc nemáme, takže není se čeho bát,“ říká s úsměvem útočník Jarcové Michal Podešva.

„Navíc každá práce ničí lidské tělo. Řidiče autobusů taky bolí záda a mají hemeroidy a taky nehlasujeme o tom, zda by mělo sezení řidičů v autobuse zmizet,“ přidává.

Souvislost mezi fotbalem a demencí v posledních letech potvrdilo několik studií, podle nichž je výskyt demence a souvisejících onemocnění (Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby) je u bývalých vrcholových fotbalistů až pětkrát vyšší než u běžné populace.

V nedávné době na následky demence zemřeli členové anglického týmu mistrů světa z roku 1966 jako Jack Charlton či Nobby Stiles, trpí jí rovněž legendární záložník sir Bobby Charlton.

V Česku to ale velké téma není, byť by se podle některých lékařů mohla pravidla nejpopulárnějšího sportu na světě částečně upravit a hlavičkování omezit.

„Absolutní nesmysl. Lidé, kteří něco takového řeší, nejspíš nemají nic jiného na práci,“ míní obránce Vsetína David Dulík.

Stejný názor mají i útočník Louk Sebastian Kuna, forvard Mladcové Filip Hájek či opora Francovy Lhoty Lukáš Matůš.

Podle brumovského záložníka Davida Juřici je blbost hlavičkování rušit. „Vždyť k fotbalu patří,“ má jasno.

Ani útočník Pravčic Dominik Svrček si fotbal hraný jen po zemi nedokáže představit. „Vždyť během zápasu je míč často ve vzduchu, probíhá spoustu hlavičkových soubojů,“ připomíná.

O podobné studiu dávno slyšel i Pavel Juroška. Křídelník třetiligového Slovácka B přesto do soubojů dál normálně chodí a hlavičkám se nevyhýbá.

Mezi vyhlášené hlavičkáře patří třeba stoper Uherského Brodu Michal Vrága i jeho spoluhráč z útoku Robin Josefík, spoustu branek hlavou nastřílel kroměřížský Matěj Votava nebo kapitán Valašského Meziříčí Martin Výmola.

„Hlava mě z toho nikdy nebolela a vysokou školu jsem taky udělal, tak snad to nemá na mozek vliv,“ směje se opora divizního celku.

I pro kanonýra Hluku Tomáše Martiše jde o jednoduchý způsob vstřelení branky. „Myslím si, že síla úderu na hlavu není natolik intenzivní, aby to někoho nějakým způsobem poznamenalo,“ je přesvědčený záložník Hanácké Slavie Kroměříž Michal Cupák.

S ním souhlasí i zlínský středopolař Jan Hellebrand. „Soubojů už bylo tolik, že to ani nevnímám,“ usmívá se.

Ne všichni fotbalisté jdou do všeho po hlavě a za každou cenu. Třeba útočník Baťova Pavel Krajča nepatří mezi vyhlášené hlavičkáře, proto se některým situacím vždy rád vyhne.

To platí třeba i pro oporu Nivnice Radima Straňáka. „Hlavičkovat se nebojím. Spíš mám strach ze souboje, kdy se může něco stát, což je příklad našeho zápasu v Buchlovicích, kdy náš kapitán Bumbalík dostal loktem do obličeje a s přeraženým nosem musel odjet do nemocnice,“ říká.

Respekt má i obránce Uherského Matěj Lorenc. „Nebojím se, ale pokaždé to není u mě stejné,“ přiznává. „Někdy jdu do zápasu s tím, že neprohraji hlavu a taky se tak pak stane, že jsem nějaký přibržděný v té ochotě podstoupit souboj. To pak vyhraji těch hlav méně,“ dodává.