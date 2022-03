Devátý Tlumačov se v případě výhry může dotáhnout na páté Malenovice, zbytek sezony dohrát v klidu. „Do jara jdeme s cílem odehrát poctivé zápasy a pokračovat na zapracování mladých kluků do sestavy. V budoucnu by to na rozdíl od mužstev, které jdou cestou peněz a cizích kluků, mohlo nést ovoce,“ věří devětačtyřicetiletý kouč.

Fotbalisté Tlumačova v dlouhé zimní pauze odehráli jenom dva přípravné zápasy. V rámci soustředění se v neděli utkali s Bílovicemi, účastníka okresního přeboru Uherskohradišťska zdolali 4:2. Před týdnem pak Těšnovicím podlehli gólem z poslední minuty 0:1, teď v neděli hrají s Březnicí.

Tlumačovští se na jarní odvety chystají dvakrát týdně. Soustředění absolvovali na Ráztoce na Rusavě. „Kluci chodí podle možností ve škole a v zaměstnání. Někdy je účast slabší, ale taková je prostě doba,“ říká Skypala.

Kádr žádných změn nedoznal. Tlumačov chce dál sázet na domácí hráče, vlastní odchovance. „Mužstvo je složeno z kluků z Tlumačova, i když do budoucna se budeme muset vzhledem k situaci v dorosteneckém mužstvu možná podívat i jinam,“ dodává Skypala.