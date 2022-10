Kapitánce výběru do 19 let z nedávného evropského šampionátu debut v národním tým žen nepokazily ani tři obdržené branky či ztráta vedení 2:0.

„Zápas jsem si moc užila. Nečekala jsem, že bych mohla dostat příležitost hned na prvním srazu. Až na tu velkou chybu před druhým gólem jsem to zvládla docela dobře,“ myslí si brněnská rodačka.

Na trávník se dostala hned po změně stran, když o přestávce vystřídala stoperku Necidovou. V tu chvíli svítilo na tabuli 2:0. Jenže Maďarky duel ve druhé půli otočily, v závěru sahaly po výhře.

„V tu chvíli mi moc dobře nebylo. Bylo to nepříjemné,“ přiznává. „Naskočit do dobře rozehraného zápasu a dvěma hrubými chybami to pokazit jsem nechtěla,“ přidala.

Domácímu výběru zachránila alespoň remízu v 84. minutě Stašková střelou zpoza vápna. Česká útočnice si připsala hattrick, dobře zahrála i další děvčata.

„V porovnání s českou ligou či mládežnickou reprezentací je to nesrovnatelné. Holky jsou rychlejší, mrštnější, techničtější. Na všechno je méně času,“ říká.

V divokém závěru měly šance oba týmy, skóre 3:3 se už ale nezměnilo. „Urvat jsme to mohly my i Maďarky. Ale i když jsme měly vyhrát, po průběhu ve druhém poločase je remíza zasloužená,“ míní.

Jelínková si první reprezentační sraz mezi ženami užívá. „Holky mě vzaly mezi sebe, je to dobré. Na to, že jsem s nimi teprve poprvé, nejsem ani nijak nervózní,“ tvrdí opora Slovácka.

Tým vedený známým trenérem Karlem Radou pobýval od pondělí do soboty ve Zlíně. Zázemí měl v Interhotelu Zlín, bývalé Moskvě. České fotbalistky se na duel s Maďarskem připravovaly na Vršavě, předzápasový trénink absolvovaly na hřišti třetiligových Kvítkovic.

Jelínková bydlela na pokoji se Slávistkou Terezou Szewieczkovou, volný čas trávila i procházkami po Baťově městě.

„Měli jsme jenom jeden trénink denně, takže jsme si vždycky zašly na kávu, posedět, nebo jsme odpočívaly na pokojích a pouštěly jsme si filmy,“ informuje.

Český výběr se v sobotu přesune do Anglie, kde odehraje v úterý večer v Brightonu zápas s domácím výběrem. Příští víkend už zase pokračuje ženská liga.

Fotbalistky Slovácka v ní budou hájit neporazitelnost doma proti pražské Dukle. Tým z Uherského Hradiště se na duel těší, protože poslední zápas odehrály v polovině září.

„Je pravda, že odložení duelu se Slavií se nám hodilo, protože jsme byly s holkami nemocné a těžko bychom dávaly sestavu dohromady, ale pauza byla dlouhé,“ říká.

Dva sjednané přípravné zápasy musely být kvůli nepříznivému počasí zrušeny. „Takže jsme jenom jsme trénovaly,“ povzdechla si Jelínková.

I když měly ženy souboje se Spartou a Slavií odloženy, dál zůstávají za zmiňovanými pražskými týmy bez ztráty bodu na třetím místě tabulky.

„Herně to není podle našich představ, ale body sbíráme. Nyní se snažíme pracovat na tom, aby i výkony byly dobré,“ dodává.