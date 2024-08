Zlínské hráčky si před startem soutěže měsíc užívaly letní přestávku.

,,Příprava na novou sezonu začala v pondělí 15. července. Na prvním tréninku se hlásilo 20 hráček. Družstvo trénovalo čtyřikrát týdně. Postupně byla účast na trénincích z důvodů dovolených a brigád menší. V našich amatérských podmínkách, kdy hráčky na tréninky dojíždí na vlastní náklady, často i z velké dálky, se to dá pochopit,“ informuje vedoucí družstva Pavel Sklenář.

V kádru Zlína došlo ke spoustě změn. Tou zásadní je změna na trenérském postu, kde úspěšnou hlavní trenérku Pavlu Červenkovou, která se zlínským týmem dvakrát postoupila do 2. ligy, vystřídal dosavadní asistent Jaroslava Matějíčka u U19 Radoslav Rojko. Jedním z asistentů zůstává Radek Maršálek. Do role asistentky se posunula Edita Novosadová, jež v minulé sezoně dovedla dorostenky Zlína k prvenství ve 2. lize.

,,Zásadní změnou je, že hlavní trenér Rojko se snaží hodně komunikovat s jednotlivými hráčkami i celým realizačním týmem. Před každým tréninkem s nimi u videa rozebírá herní situace. Hlavní náplní tréninků je dostat do holek jednotný systém, kterým by se tým měl prezentovat, a zautomatizovat herní principy,“ upozorňuje Sklenář.

Velký pohyb byl také v kádru družstva.

,,Z týmu dorostenek 1. FC Slovácko k nám přišly záložnice Adéla Chodurová a útočnice Helena Zdráhalová. Obě jsou ročník narození 2006. Zkoušíme obránkyni Kateřinu Andrlíkovou z Uherského Brodu, která ve Zlíně už působila, a záložnici Adélu Králíkovou z Tečovic. Z Baníku Ostrava se z hostování vrátila brankářka Michaela Matlachová. Po dvou letech pauzy a dvou operacích křížového vazu se snaží obnovit fotbalovou kariéru Denisa Janíková. Dále čekáme na uzdravení dlouhodobě zraněné záložnice a kapitánky týmu Emy Rozsypalové a rádi bychom znovu angažovali záložníci Ludmilu Vaculovou, která u nás na jaře hostovala z Baníku Ostrava. Ta v současném období rehabilituje po operaci kolena. Do áčka definitivně přešly dorostenky Gabriela Kalandrová a Anna Smetanová. Naopak v týmu skončila jedna z opor obránkyně Eva Vyvlečková. Na hostování do Uherského Brodu pravděpodobně odejde Tereza Štichová a gólmanka Eliška Zelinková míří do Tečovic,“ vypočetl změny vedoucí Zlína Sklenář.

V letním období zlínské družstvo odehrálo pět přípravných duelů. 21. července podlehlo dorostenkám 1. FC Slovácko 0:2 a 27. července prohrálo s dorostenkami Horních Heršpic 1:3 (Dorotovičová). Oba zápasy se hrály v Žeranovicích. Poté Zlín v Myjavě zdolal domácí dorostenecké mistryně Slovenska 2:1 (Dorotovičová, Chodurová z penalty), 8. srpna vyhrál v Rosicích nad dorostenkami Horních Heršpic 2:1 (Žalková, Machů) a v generálce v Nitře 10. 8. ženy Zlína porazily domácí druholigový tým 1:0 (Marholtová).

,,Ve všech přípravných zápasech se sestava kvůli absencím dost měnila, ale zase byla možnost vyzkoušet hráčky na různých postech,“ prozradil Pavel Sklenář.

V novém ročníku 2. ligy chce zlínské družstvo podobně jako v minulé sezoně v Moravskoslezské lize žen, předvádět pohledný ofenzivní fotbal, který bude hráčky bavit a divákům se bude líbit.

Cíl mají fotbalistky z Baťova města jasný. Chtějí odvádět maximální výkony a zařadit se mezi stabilní účastníky 2. ligy žen.

,,K favoritům soutěže patří béčko Sparty Praha a Baník Ostrava, který se bude chtít vrátit do 1. ligy. Hodně posílila Sigma Olomouc. Osobně jsem zvědavý na České Budějovice. Jihočešky si v baráži o 1. ligu hladce poradily s našimi dorostenkami a několik hráček z jejich dorosteneckého týmu přešlo do družstva žen,“ těší se na start 2. ligy zlínský vedoucí družstva.

close info Zdroj: Pavel Sklenář zoom_in O víkendu začíná 2. fotbalová liga žen. Zlínský kraj v ní bude reprezentovat nováček soutěže klub FC Zlín.

Prvním soupeřem druholigového nováčka ze Zlína bude celek Prague Raptors FC. Utkání se bude hrát v neděli 18. srpna na zlínském hřišti na Vršavě se začátkem v 16.00.

,,Od naší bývalé hráčky Zuzany Navrátilové, která studuje v Praze a hraje za tento tým, víme, že se jedná o kosmopolitního a velmi atraktivního soupeře. V družstvu jsou hráčky několika národností, které studují a pracují v Praze. Trenérem je Angličan. Jejich sestava se často mění. V každém případě chceme v prvním zápase bodovat. Věřím, že rozhodne lepší sehranost našeho týmu,“ plánuje Pavel Sklenář.

„Musíme dbát na detaily a předvést kvalitní týmový výkon. Hlavami se nastavit na maximum a jít se koncentrovaně a sebevědomě porvat o body,“ doplňuje hlavní trenér ženského družstva FC Zlín Radoslav Rojko.