Velikonoce neřeší. Česká ženská fotbalová reprezentace se v pondělí sešla ve Zlíně, kde se začala chystat na start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Svěřenkyně trenéra Karla Rady mají před sebou těžké zápasy s Dánskem a Španělskem.

České fotbalistky se sešly ve Zlíně, kde se chystají na start kvalifikace. | Foto: FAČR

Češky v pátek v Uherském Hradišti vyzvou Dánsko, v úterý se pak v Burgosu postaví úřadujícím mistryním světa.

V rámci kvalifikační skupiny nastoupí také proti Belgii a do července odehrají celkově šest zápasů, které rozhodnou o tom, zda postoupí přímo na EURO nebo zda budou muset na podzim hrát ještě baráž.

„Na první zápasy kvalifikace se moc těším, protože je to pro nás šance, jak se dostat na EURO. Přípravné zápasy moc nemusím a o to větší radost mám z toho, že teď již startuje kvalifikace. Na úvod nás čeká Dánsko, což by mohl být soupeř, který by nám mohl vyhovovat. Věřím tomu, že se na ně dobře připravíme a že získáme tři body,“ uvedla po prvním tréninku českých reprezentantek kapitánka týmu Klára Cahynová.

Zlínská odchovankyně se tak alespoň na chvíli vrátila domů. Ukáže se rodině, kamarádům, známým. „Jsem moc ráda, že hrajeme na Moravě,“ přiznává.

První dubnový sraz absolvuje třiadvacet fotbalistek – dvacet hráček do pole a tři brankářky.

Kostra týmu je tvořena z velké části hráčkami, které v loňském roce vybojovaly postup do Ligy A v Lize národů. V nominací chybí brankářka Olivie Lukášová, kterou nahradila Ivana Pižlová.

S týmem kvůli lehkým zdravotním problémům na Moravu neodcestovala ani Kateřina Svitková, místo které byla donominována Miroslava Mrázová.

Ve svém rodném kraji se znovu představí i Kamila Dubcová z AC Milán. Na domácí prostředí se rovněž těší Alena Pěčková ze Slovácka, její spoluhráčky Aneta Polášková s Janou Žufánkovou jsou stejně jako zlínská rodačka Kateřina Bužková jen mezi náhradnicemi.

Značná část týmu o víkendu hrála ještě své ligové zápasy, a tak pondělní trénink na hlavním stadionu prvoligového Zlína byl určený především k regeneraci.

V dalších dnech reprezentace začne ladit formu na zápas proti Dánsku, který se odehraje v Uherském Hradišti v pátek 5. dubna od 18 hodin.

„Byla bych moc ráda, kdyby byl stadion v pátek co nejvíce zaplněný. Věřím tomu, že by o souboj s Dánskem mohl být velký zájem, když se bude hrát na Moravě, kde se zase tak často reprezentace nepředstavuje. Na podzim jsme hrály v Hradci Králové, kde bylo téměř vyprodáno a je jasné, že před skvělou kulisou se hraje mnohem lépe, než když se hraje na poloprázdném stadionu,“ říká Cahynová.

Češky proti Dánsku nečeká rozhodně nic jednoduchého. Na první pohled nejde o příliš atraktivního soupeře, avšak dánský ženský fotbal je na velmi vysoké úrovni, což potvrzují výsledky týmu a také úspěchy z posledních měsíců.

„Dánky jsou v tom ženském fotbale opravdu dobré. Mají tam celou řadu velkých jmen, co hrají v top klubech. Přesto si myslím, že to můžeme dobrým týmovým výkonem zvládnout. Pokud budeme dobře organizovaně bránit a stejně jako na podzim makat jedna za druhou, tak věřím tomu, že na ten úspěch určitě máme. Pokud bychom v úvodu kvalifikace získaly body, určitě by nám to hodně pomohlo,“ dodává česká fotbalistka roku 2023.