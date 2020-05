„Třebaže jsme byli na chvostu, i díky posilám a vyčistění atmosféry v týmu jsem popravdě nepochyboval o naší záchraně,“ hlásí rozhodně kouč Nevšové Vladislav Durďa, jehož výběr bude navíc obhajovat zisk poháru.

„Letos nás ve čtvrtfinále vyřadil Provodov, nyní po anulaci máme novou šanci a velkou chuť opět v krajském poháru uspět,“ nezastírá kouč, jenž v létě začne v Nevšové již pátou sezonu, když dvakrát dokázal s ambiciózním týmem slavit postup.

„Letošní nestandardní záchranu jsme ale neslavili. To se nedělá,“ pousmál se sympatický trenér, který před týdnem oslavil 57. narozeniny.

K optimismu pro příští dny jej vede zkvalitnění kádru, kterého vedení během zimní přestávky dosáhlo.

„Hodně si slibujeme od návratu našeho slovenského tvůrce hry Ztraceného, kvalitu jsme získali i do brány, kde bude držet prapor další zkušený Slovák Martin Křížek. Plejádu cizinců navíc doplňují obránci Kuric a Mujkoš, s nimiž bychom měli být opravdu silnější. Do nové sezony máme ještě v hledáčku jednoho záložníka, ale jsme přesvědčení, že po doléčení šrámů a vyčistění atmosféry v kabině má současný výběr na to opět hrát klidný střed tabulky,“ neopochybuje Durďa.

Hlad po fotbalu je v Nevšové obrovský, hráči se už těší na společnou přípravu.

„Když všechna opatření budou rozvolňována dle plánu, na přelomu měsíce bychom chtěli konečně začít opět společně pracovat, kdy se ale přidají naši slovenští pendleři, netušíme. Ale už máme dokonce předdomluvený první přátelák s Bojkovicemi, do startu nové sezony máme v plánu tradičně další s okolními kluby,“ má jasno trenér.

Moc informací o konkurenci nemá, dá se až na výjimku očekávat, že složení bude stejné. „Podle mých informací se už do krajského přeboru nepřihlásí Provodov, jenž s odchodem Pepy Raka přišel o duši a mecenáše klubu. Těšit se podle všeho budeme na jednoho nováčka z I. A třídy, asi Osvětimany nebo Bojkovice,“ zamýšlí se Durďa.

„Už se na fotbal všichni moc těšíme. S koronavirem se pohled všech změnil, všichni si více váží zdraví, jsme pokornější,“ dodal na závěr Vladislav Durďa.