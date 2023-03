Fotbalisté Lhoty u Malenovic zakončili Zimní turnaj v Uherském Brodě výhrou 4:2 nad béčkem Strání. Všechny branky účastníka krajské I. B třídy skupiny C zaznamenali Bartoňové. David se trefil dvakrát, skórovali také Jaroslav a Stanislav.

Fotbalisté Strání (černé dresy) v posledním přípravném zápase zdolali Želatovice 2:1. | Foto: FC Strání, Ladislav Janča

„I když jsme nebyli kompletní, zápas jsme brali jako generálku na sezonu. S výkonem mužstva a hlavně s nasazením jsem byl spokojený. Kluci hráli dobře a kdyby měli lepší koncovku, zvítězili bychom větším rozdílem,“ říká nový trenér Lhoty Radomír Šohajek.

Jedenáctý tým krajské I. B třídy skupiny C si na Gambrinus Cupu připsal tři výhry nad soupeři z nižších soutěží, prohrál pouze s domácím dorostem Uherského Brodu.

„Výsledky z přípravy neřeším. Tréninková účast sice nebyla podle mých představ, ale kluci, co pravidelně chodili, to poctivě odmakali. Věřím, že se to projeví i v mistrovských zápasech,“ přeje si Šohajek.

Jedinou posilou Lhoty se stal Michálek z Březolup. „Jinak je kádr stejný jako na podzim,“ dodal.

Navštívili jsme: jaro odstartovala Bartoškova show, Hluk zničil Bojkovice 8:1

V druhém sobotním zápase na Gambrinus Cupu dorostenci Uherského Brodu přestříleli Březovou 6:3.

Výhru v generálce zaknihovali fotbalisté Strání, kteří právě na přírodní trávě na Březové zdolali Želatovice 2:1. Všechny branky padly ve druhém poločase. Skóre otevřel v 62. minutě Jahoda, pojistku přidal Miklovič. Za soupeře v závěru snižoval Zezulka.

V posledním přípravném utkání uspěla i Topolná, která zdolal společný tým Traplic a Jankovic 4:2. Sobotní duel Kunovic se Slavkovem byl zrušen. Hosté se nesešli, a tak si domácí zahráli na Bělince modelové utkání.

Gambrinus cup 2023

Výsledky: ČSK Uherský Brod dorost - Sokol Březová 6:3 (2:2). Branky: Straňák 2, Matěj Dubský, Vojtek, Jurák, Gazdík - Trunek 2, Smítal.

FC Strání B - FK Lhota u Malenovic 2:4 (1:2). Branky: Gabriš, Patrik Fruhauf - David Bartoň 2, Jaroslav Bartoň, Stanislav Bartoň.

Další výsledky z přípravy: FC Strání – FC Želatovice 2:1 (0:0). Branky: 62. Jahoda, 72. Miklovič – 90. Zezulka

FC Strání: Popelka - Silnica, O. Čaňo, Eliáš, Holík, Spáčil, Danko, Řihák, Jahoda, Hruboš, L.Miklovič. Střídali: Čubík - Častulín, Macháčik, Mikláš, Pavluš.

Topolná – Traplice/Jankovice 4:2, Kunovice – Slavkov nehráno.

ČSK Uherský Brod ženy - Sokol Tečovice ženy 16:1 (8:0). Branky: 35., 43., 53. a 67. Kateřina Fojtíková, 19., 75. a 77. Smělíková, 4. a 22. Dzuráková, 31. a 85. Adamíková, 37. a 48. Romana Fojtíková, 20. Mrázková, 57. Juráková, 70. Rapantová - 46. Lidincová.

ČSK Uherský Brod: Dufková - Kročilová, Kateřina Fojtíková, Šotová, Romana Fojtíková - Juráková, Smělíková, Adamíková, Dzuráková - Baná, Mrázková. Střídaly: Chlachulová, Němcová, Rapantová. Trenér: Jan Gazdík.