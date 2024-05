/ANALÝZA/ Napětí a adrenalin na všech úrovních fotbalových soutěží v těchto dnech roste. Ještě aby ne, když se blíží závěr sezony, který rozhodne nejen o postupujících a s tím spojených oslavách, ale i záchraně a smutku.

Vítězný pokřik fotbalistů Tečovic. | Video: Břenek Martin

Mistrovská kopaná - fotbalové výsledky a tabulky z víkendu

Nejblíže „rozřešení“ je druhá nejvyšší soutěž, ve které se o víkendu rozhodne především o druhém sestupujícím a také o tom, kdo si z pozic za vítěznou a do I. ligy postupující Duklou Praha zahraje baráž o nejvyšší soutěž.

V případě moravských, krajských a většině okresních fotbalových soutěží zbývají do konce čtyři kola.

Deník zmapoval aktuální stav a naznačil možné sestupové scénáře, které budeme po každém víkendu a vývoji AKTUALIZOVAT.

FNL

Do Fortuna:ligy přímo postoupila pražská Dukla, která mezi elitou vystřídá nejhoršího z trojice Zlín, Karviná a České Budějovice.

Do baráže s 15. a 14. celkem I. ligy postoupí Vyškov a Táborsko. Olomouc coby rezerva Sigmy postoupit nemůže…

Sestup si již v předchozích kolech stvrdila Kroměříž, kterou ještě doplní jeden tým z nejvíce namočených adeptů: Příbram (32 – po odečtu 2 bodů – pozn. red.), Prostějov (34) a Jihlava (35).

1. Dukla Praha 29 17 6 6 49:29 57

2. Olomouc B 29 17 3 9 47:37 54

3. Vyškov 29 13 8 8 45:36 47

4. Táborsko 29 12 10 7 39:26 46

5. Líšeň 29 9 12 8 33:32 39

6. Chrudim 29 10 9 10 47:47 39

7. Vlašim 29 9 12 8 39:41 39

8. Žižkov 29 11 6 12 44:49 39

9. Zbr. Brno 29 11 5 13 39:40 38

10. Sparta Praha B 29 10 7 12 52:52 37

11. Opava 29 10 7 12 32:35 37

12. Varnsdorf 29 8 12 9 50:48 36

13. Jihlava 29 9 8 12 41:42 35

14. Prostějov 29 10 4 15 40:52 34

15. Příbram 29 10 4 15 30:43 34 (poodečtu 32!!!)

16. Kroměříž 29 6 7 16 33:51 25

Po skončení soutěžního ročníku budou klubu FK Příbram odečteny 2 body.

MSFL

Do druhé ligy si postup téměř jistě zajistila rezerva Baníku Ostrava, teoreticky ji může ohrozit jen Zlínsko.

Pokud z II. ligy sestoupí 2 moravské celky (Kroměříž i Prostějov), z MSFL sestupují 4 celky! V opačném případě jen tři. Každopádně nejvíce namočení do sestupových vod jsou: Frýdlant (25), Bohunice (26), Uh. Brod (28), Hranice (29) a i Slovácko B (34).

1. B. Ostrava B 30 20 7 3 51:17 67

2. Zlínsko 30 17 5 8 40:35 56

3. Třinec 30 15 7 8 59:38 52

4. Znojmo 30 14 8 8 51:38 50

5. Uničov 30 13 8 9 52:37 47

6. Karviná B 30 14 5 11 56:42 47

7. Hlučín 30 13 8 9 52:42 47

8. Hodonín 30 12 8 10 38:40 44

9. Frýdek-Místek 30 11 9 10 40:32 42

10. Rosice 30 9 12 9 40:36 39

11. Start Brno 30 11 6 13 42:50 39

12. Zlín B 30 9 9 12 36:37 36

13. Blansko 30 10 6 14 41:50 36

14. Slovácko B 30 8 10 12 33:33 34

15. Hranice 30 9 2 19 34:62 29

16. Uh. Brod 30 6 10 14 31:58 28

17. Bohunice 30 7 5 18 27:51 26

18. Frýdlant 30 6 7 17 38:63 25

DIVIZE

Ze skupiny E má našlápnuto k postupu nováček ze Strání (63) jenž má náskok devíti bodů na druhé Kozlovice (54) a deset na Bzenec (53).

Ze tří moravských divizí (sk. D, E a F) by v případě pádu z II. ligy Kroměříže i Prostějova (4 celků z MSFL) sestupuje 6 týmů – dva nejhorší z každé skupiny sestupuje.

Ve hře 12 bodů, až 2 týmy budou sestupovat. Nejvíce ve skupině E je namočen Přerov, který z posledního místa ztrácí čtyři body. Reálně je ale čtyři kola před koncem v ohrožení druhá polovina tabulky. Až sedmý Šternberk má jistotu záchrany.

Ve skupině F je nejblíže postupu Hlubina, která má náskok devíti bodů na druhou rezervu Opavy. Teoreticky má ještě šanci třetí Vratimov.

Jistým sestupujícím z divize F je Bruntál. Kdo jej jako druhý doprovodí rozhodnou poslední čtyři kola. Každopádně aktuálně je ohroženo pět týmů (Jeseník, Břidličná, Řepiště, Frenštát a Krnov).

Ve Skupině D má jistotu postupu záloha Zbrojovky Brno, naopak sestupu poslední Stará Říše. I zde se ale v posledních čtyřech kolech strhne velký boj, aby se vyhnuli druhému sestupovému černému Petru. V ohrožení je stále šest celků ( Speřice, Pelhřimov, Břeclav, Velké Meziříčí, Tasovice a Humpolec).

Divize D

1. Zbr. Brno B 26 22 0 0 2 70:14 68

2. Lanžhot 26 16 0 0 5 61:30 53

3. Líšeň B 26 16 0 0 8 55:31 50

4. Nové Město n. M. 26 13 0 0 5 60:37 47

5. H. Brod 26 11 0 0 6 39:28 42

6. V. Bíteš 26 11 0 0 6 45:36 42

7. Žďár n. S. 26 12 0 0 12 42:42 38

8. Polná 26 11 0 0 11 38:40 37

9. Ždírec n. D. 26 10 0 0 10 32:34 36

10. Humpolec 26 9 0 0 12 32:43 32

11. Tasovice 26 8 0 0 15 35:50 27

12. Vel. Meziříčí 26 7 0 0 13 26:50 27

13. Břeclav 26 6 0 0 14 32:48 24

14. Pelhřimov 26 5 0 0 13 27:42 23

15. Speřice 26 6 0 0 15 29:56 23

16. Stará Říše 26 2 0 0 18 22:64 12

Divize E

1. Strání 26 20 3 3 71:25 63

2. Kozlovice 26 16 6 4 52:25 54

3. Bzenec 27 16 5 6 70:31 53

4. Vsetín 27 14 6 7 55:33 48

5. Holešov 26 13 3 10 67:44 42

6. Slavičín 26 13 3 10 41:48 42

7. Šternberk 26 11 5 10 38:44 38

8. Nové Sady 26 8 9 9 46:48 33

9. Rýmařov 26 8 8 10 42:49 32

10. Skaštice 26 7 7 12 34:47 28

11. Nový Jičín 26 8 4 14 27:55 28

12. Všechovice 26 7 6 13 60:60 27

13. HFK Olomouc 26 7 6 13 27:45 27

14. Kostelec n. H. 26 9 0 17 36:62 27

15. Baťov 26 6 6 14 42:53 24

16. Přerov 26 5 5 16 22:61 20

Divize F

1. Hlubina 26 17 5 4 58:22 56

2. SFC Opava B 26 14 5 7 53:29 47

3. Vratimov 26 14 4 8 59:50 46

4. Bohumín 26 12 8 6 41:31 44

5. Havířov 26 10 13 3 46:29 43

6. Polanka 26 12 7 7 45:29 43

7. Šumperk 26 12 5 9 45:27 41

8. Vítkovice 26 11 6 9 51:42 39

9. Bílovec 26 10 5 11 31:39 35

10. Val. Meziříčí 26 9 7 10 46:48 34

11. Krnov 26 8 9 9 29:34 33

12. Frenštát 26 8 8 10 36:44 32

13. Řepiště 26 8 3 15 36:48 27

14. Břidličná 26 7 3 16 25:52 24

15. Jeseník 26 4 9 13 27:48 21

16. Bruntál 26 2 3 21 21:77 9

KRAJSKÝ PŘEBOR

Nejblíže postupu do divize mají vedoucí Kvasice, ale ve hře jsou také druhý Sparta Hluk a třetí Hrachovec.

Pokud se v divizi zachrání všichni regionální zástupci, sestupovat bude v KP jen jeden tým. Pokud černý Petr v divizi E zůstane v ruce Baťovu či Skašticím, dolů půjde i předposlední celek. Pokud by spadli oba, dolů jdou poslední tři nejhorší celky KP!

Aktuálně nejvíce namočená, nejblíže pádu je Francova Lhota se ztrátou devíti bodů na předposlední Bystřici. Pokud by však sestupovaly dva celky, „namočeny“ jsou všechny celky až po čtvrté Slušovice. Reálně ale asi mají neklidné spaní týmy ve spodní polovině tabulky.

1. Kvasice 21 14 3 4 60:29 45

2. Sp. Hluk 22 13 5 4 59:27 44

3. Hrachovec 22 13 2 7 55:28 41

4. Slušovice 22 9 6 7 41:31 33

5. Štítná n. Vl. 22 9 6 7 32:35 33

6. Osvětimany 22 9 5 8 48:42 32

7. Luhačovice 22 9 5 8 37:33 32

8. Napajedla 22 8 6 8 27:38 30

9. Morkovice 22 7 8 7 52:55 29

10. Brumov 22 8 3 11 41:40 27

11. Boršice 22 7 6 9 32:38 27

12. Nevšová 22 6 5 11 26:43 23

13. Bystřice p. H. 21 6 2 13 29:60 20

14. Franc. Lhota 22 3 2 17 21:61 11

I. A TŘÍDA

Ve skupině A jsou nejblíže postupu Kateřinice (50), ovšem ze zálohy budou čekat na jejich zaváhání Valašské Meziříčí B (47) a i Podlesí (44).

Ve skupině B jde nejvíce postupu naproti „nováček“ Kroměříž B, který čtyři kola před koncem má více než slibný, osmibodový náskok na pronásledovatele: Nivnice (43), Bojkovice (42), Kunovice (42), Dolní Němčí (40).

V případě záchrany se opět musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl , pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP – sestupovaly z I. A třídy nejhorší celky každé skupiny a pak ještě předposlední tým s nejmenším počtem bodů. Pokud by z divize spadly Baťov nebo Skaštice, sestupovaly by dva nejhorší celky z obou skupin. Kdyby se naplnil nejčernější scénář (tady sestup Baťova i Skaštic), ještě by sestupoval i třetí nejhorší celek s nejmenším počtem bodů.

Ve skupině A jsou v sestupu reálně nejvíce namočeny zejména Val. Příkazy (13), Val. Polanka (13) a Rožnov p. R. (15).

Ve skupině B má nejhorší pozici poslední Koryčany (11), hodně nervózní jsou bezpochyby ale i v Šumicích (18) a Nedachlebicích (20). Klid ovšem nemají celky v dolní polovině tabulky.

Skupina A

1. Kateřinice 22 16 2 4 53:29 50

2. Val. Meziříčí B 22 15 2 5 72:35 47

3. Podlesí 22 13 5 4 56:31 44

4. Vidče 22 12 3 7 54:33 39

5. Vel. Karlovice 22 11 4 7 36:31 37

6. Vigantice 22 8 9 5 46:47 33

7. Dolní Bečva 21 8 8 5 46:38 32

8. Prostř. Bečva 23 9 4 10 40:53 31

9. Lidečko 22 8 3 11 39:45 27

10. Horní Lideč 22 6 7 9 39:45 25

11. Juřinka 22 7 4 11 41:50 25

12. Rožnov p. R. 22 4 3 15 31:51 15

13. Val. Polanka 22 3 4 15 23:50 13

14. Val. Příkazy 22 3 4 15 39:77 13

Skupina B

1. Kroměříž B 22 16 3 3 98:26 51

2. Nivnice 22 13 4 5 75:29 43

3. Bojkovice 22 12 6 4 61:36 42

4. Kunovice 22 12 6 4 40:32 42

5. Dolní Němčí 22 12 4 6 48:33 40

6. Staré Město 22 10 4 8 62:40 34

7. Těšnovice 22 9 4 9 57:63 31

8. Nedašov 22 9 1 12 36:66 28

9. Újezdec 22 8 3 11 33:57 27

10. Zborovice 22 7 4 11 53:62 25

11. Mladcová 22 7 2 13 32:54 23

12. Nedachlebice 22 5 5 12 32:54 20

13. Šumice 22 4 6 12 46:73 18

14. Koryčany 22 3 2 17 27:75 11

I. B TŘÍDA

Ve skupině A má s náskokem šesti bodů nejblíže postupu Horní Bečva (47), bez šance úplně není ani Bynina (41), v rovině teorie pak také Ludkovice (39).

Ve skupině B mohou již po víkendu lítat rychlé špunty v Tečovicích, jejichž náskok čtyři kola před koncem je „neotřesitelných“ 11 bodů!

Nejvíce vyrovnaná situace je naopak ve skupině C, kde na první příčku mohou reálně pomýšlet hned čtyři celky – nejlepší výchozí pozici má Ořechov (45), na paty mu ale dýchají Buchlovice (42), Uh. Ostroh (42) ale také Topolná (40).

V případě záchrany se opět musíme dívat na situaci v divizi - všech regionálních celků v ní. Pokud by z divize žádný tým z kraje nespadl , pak by v případě sestupu jednoho zástupce z KP – sestupovaly z I. B třídy 4 týmy – tedy poslední celky z každé skupiny a pak jeden z předposledních míst - s nejmenším počtem bodů. V případě sestupu Baťova i Skaštic by se pak do okresních přeborů poroučeli všechny předposlední celky.

Ve Skupině A je jasně poslední se ztrátou deseti bodů Kelč, neklidné spaní pak mají celky od deváté příčky dolů.

Ve skupině B jsou podobně na „padáka“ s mankem osmi bodů poslední Louky, ve velké nejistotě jsou ale i další tři celky - Příluky (20), Chropyně (20) a Kostelec (23).

Ve skupině C je situace nejméně čitelná, nejvyrovnanější. V nejsložitější situaci jsou Traplice (13), o chlup lepší Prakšice (15), ovšem zabrat v posledních čtyřech kolech budou muset také Malenovice (18) a Vlčnov (18).

Skupina A

1. Horní Bečva 22 15 2 5 65:28 47

2. Bynina 22 12 5 5 48:46 41

3. Ludkovice 22 12 3 7 45:28 39

4. Choryně 23 11 5 7 56:43 38

5. Bylnice 22 11 2 9 37:48 35

6. Brumov B 22 8 8 6 47:32 32

7. Lužkovice 22 9 5 8 49:54 32

8. Halenkov 22 10 2 10 48:61 32

9. Ratiboř 22 7 8 7 47:48 29

10. Vlachovice 22 7 6 9 62:45 27

11. Poličná 22 7 3 12 40:52 24

12. Prlov 22 7 2 13 44:53 23

13. Jablůnka 22 6 5 11 31:52 23

14. Kelč 23 3 4 16 38:67 13

Skupina B

1. Tečovice 22 18 2 2 56:14 56

2. Holešov B 22 15 0 7 68:33 45

3. Březnice 22 13 1 8 55:48 40

4. Veselá 22 12 1 9 67:49 37

5. Tlumačov 22 10 6 6 43:39 36

6. Hvozdná 22 11 3 8 43:40 36

7. Fryšták 22 9 6 7 57:48 33

8. Dolní Lhota 22 10 0 12 43:56 30

9. Slušovice B 22 8 4 10 47:44 28

10. Záhlinice 22 9 1 12 60:63 28

11. Kostelec 22 6 5 11 42:55 23

12. Chropyně 22 6 2 14 36:55 20

13. Příluky 22 6 2 14 33:58 20

14. Louky 22 3 3 16 21:69 12

Skupina C

1. Ořechov 22 14 3 5 75:34 45

2. Buchlovice 22 12 6 4 42:27 42

3. Uh. Ostroh 22 13 3 6 53:47 42

4. Topolná 22 11 7 4 34:23 40

5. Polešovice 22 11 5 6 41:32 38

6. Zdounky 22 11 4 7 56:37 37

7. O. N. Ves 22 11 3 8 44:29 36

8. Lhota 22 9 6 7 50:44 33

9. Zlechov 22 8 6 8 39:40 30

10. Slavkov 22 8 1 13 34:55 25

11. Malenovice 22 5 3 14 48:54 18

12. Vlčnov 22 4 6 12 26:48 18

13. Prakšice 22 4 3 15 35:68 15

14. Traplice 22 3 4 15 31:70 13

Co se týče sestupu v jednotlivých okresních soutěží je čtyři kola před koncem složité situaci predikovat, neboť zde bude záležet, kolik celků z daného okresu I. B třídy soutěž opustí. Tradičně největší obměna hrozí okresnímu přeboru a III. třídám na Zlínsku, neboť při pohledu výše je aktuálně jasné, že celků z tohoto okresů je namočeno do záchranářských soutěží nejvíce.