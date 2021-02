„Ano, kvůli neutěšené epidemiologické situaci nebudeme moci v únoru téměř nic. PES na stupni pět ani čtyři v našem případě nic neřeší. Budeme rádi, pokud se nám podaří sejít se a absolvovat volby na přelomu března a dubna. Čas nás tlačí,“ uvědomuje si nejen Pavel Brímus, předseda OFS a KFS Zlín.

Poněvadž už od poslední volby nového vedení uběhly nebo v nejbližších dnech uběhnou čtyři roky, ztratí automaticky současné vedení okresních svazů svůj mandát. Ještě předtím bude muset zplnomocnit jednoho svého zástupce. Ten bude pověřen řízením a chodem svazu.

„Taktéž bude jako jediný oprávněn svolat volební valnou hromadu,“ upozornil Brímus. „Online výkonný výbor našeho okresu proběhne v pátek, kde budu pověřen já nebo můj zástupce Bronislav Cibulka. V tuto chvíli je jedno, kdo dostane plnou moc, všichni si již jen moc přejeme, aby mohly volby proběhnout a fotbalový svět se vrátil do normálu.“

V případě zlínského KFS je v tomto ohledu situace o chlup lepší. Mandát stávajícímu výkonnému výboru vyprší ve druhé polovině března. „Zde by asi podle všeho byl pověřen řízením sekretář, který je zaměstnancem FAČR,“ upřesnil předseda.

Více jej ale trápí nejistý start jarní části. Kvůli podzimním odkladům by měla začít dohrávkami již první březnový víkend. „Zatím to nevypadá reálně. Předjímat ale nějaké datum je složité, všichni víme, jak je situace nejistá a nepřehledná. Vývoj neustále sledujeme a budeme operativně všechny informovat. Jisté je, že podle aktuálních nařízení si fotbal nezahrajeme dřív, než ve stupni tři,“ potvrdil. „Ale vše se může kdykoliv změnit. Každopádně hned po uvolnění to nebude, fotbalisté budou potřebovat čas na společnou přípravu.“

Na posledním zasedání Výkonného výboru FAČR byl nově stanoven termín valné hromady, která si určí vedení české kopané. Dnem D by měl být čtvrtek 3. června. „Jen ale pokud vše dobře dopadne a proběhnou volby na úrovni okresů a krajů, tak to nařizují stanovy,“ upozornil Brímus, jenž stále patří mezi členy VV FAČR.

„Další zásadním rozhodnutím výkonného výboru je posunutí platby členských příspěvků. Původně měl být nejzazším termínem konec února, nově to bude 15. duben,“ doplnil Pavel Brímus.