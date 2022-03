Pecha je odchovancem Brumova. Od jedenácti do čtrnácti let působil v akademii Slovácka, po třech letech se však i vinou zranění vrátil do rodného klubu. V průběhu kariéry ho provází častá zranění, v prosinci 2019 si mimo jiné poranil křížový vaz v koleni, vinou čehož musel na operaci. Od léta 2020 působil ve Valašských Příkazech.

„Potřeboval jsem změnu a novou motivaci. Jsem velmi spokojený, že jsem našel Valašské Příkazy. Je tu výborná parta, všichni jsme tak trochu stejně blázniví. Sedli jsme si. Některé kluky jsem znal jako soupeře. Jsem domluvený s trenérem Pavlem Janošíkem, že budu postupně nabírat minuty, deset, patnáct za zápas. Nikam nespěchám. Hlavně chci být zdravý. Chci tady strávit minimálně jednu sezonu a splatit tak Valašským Příkazům důvěru. Do budoucna chci fotbal přizpůsobit svým kolenům. Prioritou bude sportovní škola," popisoval 22letý borec před dvěma lety v rozhovoru pro Deník.

Brumov během týdne oznámil druhou posilu, uplynulé úterý oficiálně přivítal záložníka Marka Dubčáka.