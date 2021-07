Letos se akce ve dvou termínech zúčastnilo 85 dětí ročníku 2011 až 2015. „Chceme kluky a holky i mimo sezonu udržet u sportu. Aby měli radost z pohybu a z fotbalu, ale zároveň si ve společnosti kamarádů užili začátek prázdnin a léta. Jde nejen o propagaci našeho klubu,“ říká hlavní organizátor kempu a mládežnický trenér Fastavu Václav Pavlíček.

Ševci uspořádali fotbalový kemp již počtvrté. I když stejně jako loni dlouho nevěděli, zda jim organizaci nenaruší nařízení ohledně pandemie koronaviru, nakonec se díky rozvolnění vládních opatření mohla akce bez výrazných omezení znovu uskutečnit.

„Zájem o náš kemp byl zase velký. Jsem rád, že se nám znovu podařila naplnit kapacita. Hlásili se nám nejen děti z našeho oddílu, ale i z jiných klubů,“ těší pětadvacetiletého kouče.

Kromě něj na děti dohlíželi i další mládežničtí trenéři Fastavu. O chlapce i dívky se starali Jakub Řihák, Petr Zapletal, Aneta Strachoňová, Filip Krejčiřík, Milan Vítek, Dája Hájková, Martin Surý, Jan Zálešák, David Venený a další.

Starší děti se na Vršavě sešly hned po vysvědčení, mladším kategoriím patřil termín od 5. do 9. července. Program byl pestrý a nabitý, chlapci ani dívky se rozhodně nenudili.

„Vždycky dopoledne byl trénink na hřišti, který se příliš nelišil od toho v sezoně. Odpoledne pak přišly na řadu výlety na zábava,“ hlásí Pavlíček.

Účastníci kempu Fastavu navštívili třeba zoologickou zahradu nebo otrokovický Lanáček, jednu noc dokonce strávili v Galaxii Zlín.

Do vyhlášeného zábavního parku si děti přinesly spacáky a karimatky a ustlali si v různých atrakcích. „To byl pro ně asi největší zážitek,“ usmívá se Pavlíček.

Jeho svěřenci se pak podívali i na Letnou. Na zlínském stadionu zašli i do kabiny mezi ligové borce, kteří se jim při nevšední autogramiádě podepsali. Pak z tribuny zhlédli trénink nebo si zařádili přímo na hrací ploše.

Dalším zpestřením byly různé soutěže a turnaje. „Nejvyhrocenější byla hra jeden na jednoho,“ říká. „Dali jsme jim tam mantinely a kluci se mydlili. Opravdu to mělo náboj,“ přidává s úsměvem.

Že má prázdninová akce smysl, ukázaly úsměvy malých účastníků i dobrá nálada, která na kempu vládla. Organizátoři přitom dlouho nevěděli, zda jim vládní nařízení akci dovolí uspořádat.

Nakonec to ovšem klaplo a všichni si pět dní ve společnosti spoluhráčů a kamarádů náramně užili.

„Dlouho to bylo takové všelijaké. Museli jsme čekat, jaké budou opatření. Z hlediska organizace to bylo trošku složitější, ale program už máme docela ustálený. Víme, co máme očekávat. Prostor na zlepšení tady ale pořád je. Věřím, že příští rok to bude ještě lepší,“ přeje si Pavlíček.